Heramba Electric s'inscrira au Nasdaq grâce à un regroupement d'entreprises avec Project Energy Reimagined Acquisition Corp

MENLO PARK, Calif. et BERLIN, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Heramba GmbH (« Heramba Electric » ou la « Société »), une société spécialisée qui investit dans des entreprises dotées de technologies et de capacités accélérant la décarbonisation du transport commercial, et Project Energy Reimagined Acquisition Corp. (Nasdaq: PEGR) (« PERAC »), une société d'acquisition spécialisée, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif, daté du 29 septembre 2023, pour un projet de regroupement d'entreprises (le « Regroupement d'entreprises »), qui évalue la société combinée à une valeur implicite pro forma de près de 450 millions de dollars. À la clôture du Regroupement d'entreprises, les titres de la société combinée devraient être inscrits au Nasdaq.

En août 2023, Heramba Electric a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif avec les filiales de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft pour acquérir Kiepe Electric, une société axée sur la décarbonisation des transports commerciaux et publics ; la transaction devrait se clôturer au quatrième trimestre 2023 (« l'acquisition de Kiepe »). En faisant l'acquisition de Kiepe, Heramba Electric cherche à créer un leader mondial du transport urbain durable et à accélérer l'expansion du marché des transports urbains à l'échelle mondiale.

« Le regroupement de PERAC et de Heramba Electric marque une étape importante dans l'établissement d'une position de leadership mondial dans les transports commerciaux et publics, a déclaré Eric A. Spiegel, directeur chez PERAC. Une fois le Regroupement d'entreprises terminé, la société combinée recevra l'appui d'investisseurs de grande qualité qui lui permettra de poursuivre son expansion sur les marchés américains. »

« L'acquisition de Kiepe Electric met Heramba Electric sur la bonne voie pour devenir un leader de l'électrification du transport commercial. Kiepe Electric travaille en étroite collaboration avec les clients, y compris les autorités de transport public des grandes villes, pour accélérer la transition vers une mobilité électrique respectueuse de l'environnement, tout en réduisant les coûts associés à l'entretien et à l'expansion de l'infrastructure de transport de ces villes, a affirmé le Dr Hans-Jörg Grundmann, directeur général de Heramba Electric. Heramba Electric se trouve ainsi dans une bonne position pour stimuler l'expansion mondiale du transport urbain sans émissions. »

Faits saillants de l'Acquisition de Kiepe

L'Acquisition de Kiepe devrait se conclure au quatrième trimestre de 2023.





Kiepe Electric est un leader mondial dans le secteur de l'électrification des systèmes de transport urbain routier et ferroviaire. Ses activités englobent la conception, la fabrication et la mise en place de solutions d'électronique de puissance, de systèmes de propulsion électrique et de dispositifs de contrôle pour les véhicules, en plus du développement de logiciels intelligents pour la gestion des flottes de véhicules et l'optimisation énergétique.





Le logiciel de Kiepe Electric fournit un tableau de bord global de bout en bout allant des systèmes de charge au véhicule final.





En outre, Kiepe Electric est un spécialiste des solutions de recharge de véhicules et un fournisseur de premier rang de solutions de recharge en mouvement. En 2022, Kiepe a lancé sa propre plateforme propriétaire de charge à haute puissance, simplifiant ainsi la recharge rapide des autobus électriques à batterie et la gestion de l'énergie.





Sous la direction d'une équipe de leaders chevronnés, Kiepe Electric emploie plus de 500 personnes et opère dans six pays à travers le monde et, en 2022, l'entreprise a enregistré des revenus de plus de 120 millions de dollars

Aperçu du Regroupement d'entreprises

Le Regroupement d'entreprises reflète une valeur d'entreprise implicite pro forma de près de 450 millions de dollars. La contrepartie sera versée à 100 % sous forme d'actions de roulement et le Regroupement d'entreprises devrait générer un produit brut de près de 113 millions de dollars (avant les rachats et le paiement de certaines dépenses).

La transaction a été approuvée par l'actionnaire de Heramba Electric et le conseil d'administration de PERAC, et le Regroupement d'entreprises devrait être clôturé au premier trimestre 2024, sous réserve de l'achèvement de l'Acquisition de Kiepe et de la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de l'approbation des actionnaires de PERAC.

Des informations supplémentaires sur le Regroupement d'entreprises, y compris une copie de l'accord de regroupement d'entreprises, seront fournies dans un ou plusieurs rapports courants sur formulaire 8-K qui sera déposé par PERAC auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »).

Conseillers

Piper Sandler & Co. et Cohen & Company Capital Markets, une division de JVB Financial, LLC, agissent à titre de principaux conseillers financiers et de principaux conseillers en marchés de capitaux pour PERAC. Northland Securities, Inc. agit à titre de fournisseur d'avis d'équité auprès du conseil d'administration de PERAC. Latham & Watkins LLP, Matheson LLP et Smith, Gambrell & Russell, LLP agissent à titre de conseillers juridiques pour Heramba Electric. Greenberg Traurig LLP et Maples Group agissent à titre de conseillers juridiques pour PERAC.

À propos de Heramba Electric

Heramba GmbH, fondée en janvier 2023 et basée à Berlin, en Allemagne, et à Atlanta, aux États-Unis, est une société à but spécifique qui investit dans des entreprises dotées de technologies et de capacités susceptibles d'accélérer la décarbonisation du secteur des transports commerciaux. Heramba est dirigée par le Dr. Hans-Jörg Grundmann (directeur général), qui a consacré sa carrière à l'innovation et à l'amélioration du transport commercial, notamment en tant que PDG de Siemens Mobility et dans ses autres fonctions de direction chez les leaders de l'industrie que sont Siemens et AEG. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://herambaholdings.com/.

À propos de Project Energy Reimagined Acquisition Corp.

Project Energy Reimagined Acquisition Corp. est une société chèque en blanc dont l'objet commercial est de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

