Herta lleva a Honda a la primera posición de salida en Laguna Seca

Logrando un barrido Honda Andretti Autosport en la primera fila junto a su compañero Alexander Rossi, en la acción clasificatoria de hoy, Colton Herta se hizo a la primera posición de salida en Laguna Seca por segunda oportunidad, su séptima primera posición de salida en su carrera en la Indy Car. Palou arrancará mañana para la penúltima carrera de la temporada 2021 desde la cuarta posición para Chip Ganassi Racing, con Oliver Askew clasificando en un impresionante quinto lugar en su segunda carrera con Rahal Letterman Lanigan Racing.

Resultados clasificatorios del Gran Premio Firestone de Monterey para Honda

- 1.o Colton Herta Andretti Autosport Honda - 2.oAlexander Rossi Andretti Autosport Honda - 4.o Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda - 5.o Oliver Askew Rahal Letterman Lanigan Honda - 7.o Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda - 8.o Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda - 11.o James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda - 12.o Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda - 13.o Romain Grosjean-R Dale Coyne Racing con RWR Honda - 14.o Ed Jones Dale Coyne Racing con Vasser-Sullivan Honda - 19.o Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda - 20.o Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda - 22.o Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda - 23.o Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda - 25.o Jimmie Johnson-R Chip Ganassi Racing Honda

Colton Herta (Andretti Autosport Honda), clasificó en la primera posición de partida, su tercera primera posición en 2021, séptima en la Indy Car: "Siendo honestos, tenemos un excelente auto. Es fantástico tener la potencia de Honda. Que pista tan increíble, me encanta este lugar. Uno tiene que conducir justo al 100 % en esta pista, especialmente en la ronda final [clasificatoria] cuando se tienen los neumáticos gastados en una pista que generalmente los desgasta muy rápido. El [desgaste de los] neumáticos también será crítico mañana aquí, tenemos que aprender cuánto tiempo podemos darle a los neumáticos antes de que se produzca la gran 'caída' en los tiempos".

Alex Palou (Chip Ganassi Racing Honda), líder del campeonato por puntos, clasificó cuarto: "Yo diría que fue una sesión interesante. Nos faltó un poco de ritmo [en la primera ronda de clasificación], pero lo logramos en las 12 rápidas [segunda ronda]. Realmente estuvimos muy, muy fuertes, y esperaba con ansias las 6 rápidas [ronda final de clasificatorias]. Pero, lamentablemente, hoy no tuvimos el ritmo para luchar por la primera posición de salida con las 'rojas' gastadas [neumáticos Firestone de compuesto blando]. Arrancamos en la cuarta posición mañana en la segunda fila, esta siempre es buena y sabemos que tenemos un auto de carreras realmente fuerte. Entonces, sí, estamos ansiosos. Tres paradas [esperadas en pits], seguro será una carrera emocionante, ¡y espero que podamos rebasar a tres chicos!"

Oliver Askew (Rahal Letterman Lanigan Honda), clasificó en quinto lugar, logró su mejor posición de salida en la Indy Car: "Una clasificación fantástica hoy para los chicos del Hy-Vee #45 de Rahal Letterman Lanigan. Me sentí muy bien en el auto, y el auto también me complementó. Cuando haces las cosas correctas aquí se siente muy bien. Cuando te equivocas, no tanto, pero hoy lo hicimos bien. Fue una sesión realmente agradable y espero con gusto arrancar mañana entre los cinco primeros. Sé que tengo un equipo de pits realmente bueno, tuvimos uno de los mejores tiempo en la línea de pits en [su primera carrera en] Portland y esperamos poder capitalizar eso. ¡Esperando una carrera limpia mañana y con suerte podremos avanzar!"

Datos rápidos

Esta es la sexta primera posición para Honda esta temporada y la segunda llave consecutiva en primera fila para el fabricante.

Los equipos y pilotos de Honda han ganado 8 de 14 carreras hasta la fecha en esta temporada, y actualmente es líder del Campeonato de Fabricantes por 95 puntos (2,110-1,115) sobre el rival Chevrolet, aún con dos carreras restantes. La compañía busca su 10. o título de fabricantes y el cuarto trofeo consecutivo.

título de fabricantes y el cuarto trofeo consecutivo. Tras una sólida clasificación en general para el fabricante, los pilotos de Honda lograron 8 de las 12 mejores posiciones en la grilla después de la primera ronda de clasificatorias "knockout" de INDYCAR, con cuatro Hondas avanzando a las "seis rápidas" de la ronda final y luego barriendo la primera fila para la carrera de 95 vueltas de mañana.

Dónde ver el Gran Premio Firestone de Monterey el domingo

La transmisión en vivo por red de televisión de la penúltima carrera de la SERIE NTT INDYCAR 2021 empieza a las 3:00 p. m., hora de verano del este por NBC. La cobertura completa de la carrera, de bandera a bandera, también estará disponible en NBC Peacock, en la Red de Radio de la INDYCAR y a través de la radio satelital SiriusXM.

Puede encontrar contenido de las redes sociales de Honda Racing y enlaces de video de WeatherTech Raceway Laguna Seca en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD). Encuentre contenidos adicionales y videos en formato largo en el canal de Honda Racing/HPD en YouTube (https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV).

