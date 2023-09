Het China (Beijing) Joint Pavillion schittert helder op de internationale omroep- en televisietentoonstelling van 2023

AMSTERDAM, 19 sep 2023 /PRNewswire/ -- De prestigieuze Amsterdam International Broadcasting and Television Exhibition, bekend in de mondiale omroep- en televisie-industrie, opende op 15 september zijn deuren. Het China (Beijing) Joint Pavilion, georganiseerd door het Beijing Municipal Radio and Television Bureau, leidde meerdere, toonaangevende, binnenlandse ondernemingen in een oogverblindende showcase op de conferentie. Naast de allernieuwste software- en hardwareapparatuur, presenteerde het ook de levendige ontwikkeling van de Chinese radio- en televisie-industrie en de nieuwe horizons voor het wereldwijd promoten van de Chinese cultuur.

Het China (Beijing) Joint Pavilion, gesitueerd in hal 9, volgt het concept van 'Heavenly Circle, Earthly Square', met een open ontwerp in Europese stijl met een combinatie van Chinees rood en wit als hoofdkleurenschema. Het paviljoen bood onderdak aan 12 deelnemende bedrijven uit Beijing en Tianjin, die elk de meest geavanceerde technologische oplossingen binnen de binnenlandse radio- en televisie-industrie aanboden. Bedrijven als Bona Film Group, Happy Mahua, iQiyi en Youku presenteerden een verscheidenheid aan hoogwaardige videocontent.

BOE Technology Group benadrukte hun onafhankelijk ontwikkelde, op glas gebaseerde, actieve aandrijftechnologie voor lcd-schermen met een pixelafstand van 0,9 mm, waardoor het 's werelds eerste op glas gebaseerde direct-view-product is en een wereldleider in zijn categorie. Zhuoyao (Beijing) Technology Co., Ltd. presenteerde moderne digitale bioscoopcamera's, variërend van full-frame tot S35-formaat. Beijing Hongzhou Culture Co., Ltd. concentreerde zich op zijn uiterst nauwkeurige motion capture-opnamesysteem dat gebruikt werd tijdens de productie van "The Three-Body Problem".

Beijing Zhongke Weizhen Technology Co., Ltd. exposeerde zijn microkristallijne 3D LED Immersive System, terwijl Beijing Digital Vision Technology Group zijn nieuwe draagbare mobiele productiesysteem voor media toonde. Beijing Zhuse Film en TV Technology Co., Ltd. ontwikkelden een op AI gebaseerd, automatisch volgsysteem voor menselijk lichaam en gezichtsherkenning. Smartwell Technology (Tianjin) Co., Ltd. bracht INCAM uitgebreide zakelijke optische transmissieproducten, en Beijing Yukuan Technology Co., Ltd. presenteerde zijn onafhankelijk ontwikkelde en geproduceerde front-endapparatuur voor digitale televisie, satellietontvangstapparatuur en glasvezeltransmissieapparatuur. Ondertussen introduceerde World Excellence (Beijing) Technology Co., Ltd. het World Excellence Wormhole (Virtual Live SaaS System), toonde Tianjin Wenhao Technology Development Co., Ltd. de XGPON optische vermogensmeter met zes golflengten, en presenteerde New One (Beijing) Technology Co., Ltd. het Frame Per Second Creation Intelligent Creation Platform en het New One Digital Person Platform. Het Switchbox EFP-systeem, ontwikkeld door Leading AVI Technology Co., Ltd., was een voorbeeld van de onderzoeks- en ontwikkelingskracht van de Chinese radio- en televisiebedrijven en demonstreerde een internationale standaard.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2213313/image_5029665_23687500.jpg

