Het IFF bekroont organisaties voor hun inspanningen op het gebied van groenfinancieringen

GUANGZHOU, China, 5 december 2022 /PRNewswire/ -- Tijdens zijn jaarlijkse, internationale bijeenkomst op 3 december reikte het International Finance Forum (IFF) de "IFF Global Green Finance Award" uit om groenfinanciering te blijven promoten en organisaties te erkennen die wereldwijd aanzienlijke inspanningen geleverd hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan organisaties die door middel van groenfinanciering internationaal, nationaal of regionaal een grote bijdrage aan duurzame ontwikkeling hebben geleverd en projecten hebben uitgevoerd om structureel de uitstoot van CO 2 te helpen verminderen of elimineren, om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te behouden.

Dit jaar kende het IFF de prijs toe aan 20 wereldberoemde organisaties die op het gebied van groenfinanciering blijk hebben gegeven van uitzonderlijke inspanningen. Instellingen die deze prijs in ontvangst mochten nemen zijn onder andere de London Stock Exchange Group (LSEG), China Construction Bank Corporation, Société Générale SA, UBS Group AG, PricewaterhouseCoopers, China Asset Management Co. Ltd., Ping An Bank Co. Ltd., China Energy Conservation & Environmental Protection Group, Bank of Beijing Co. Ltd. en Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.

David Schwimmer, chief executive van LSEG, zei dat LSEG trots is op de erkenning door het IFF voor de inspanningen die LSEG levert om klanten wereldwijd van duurzame producten en diensten te voorzien.

Hij voegde eraan toe dat LSEG het IFF prijst voor de inzet die het Forum alle geruime tijd levert om duurzame financiering onder de aandacht te brengen en te houden.

In een toespraak tijdens de IFF-jaarvergadering van 2022 zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, dat er nog maar weinig tijd resteert om klimaatrampen te voorkomen.

"Elk bedrijf moet zijn steentje bijdragen en zijn bedrijfsmodellen volledig op de Agenda 2030 en de klimaatdoelstellingen afstemmen. Financiële instellingen en ontwikkelingsbanken die internationaal opereren, moeten hun beleid ten aanzien risico's aanpassen en ontwikkelingslanden tegen redelijke kosten particuliere financiering verstrekken", aldus Guterres.

Dame Jenny Shipley, medevoorzitter van de jury van de "IFF Global Green Finance Awards" en voormalig premier van Nieuw-Zeeland, zei verheugd te zijn over het feit dat mensen zich richten op het samenbrengen van multidisciplinaire facetten met behulp van financiële resultaten die tevens zowel duurzaam zijn als goed voor het milieu, om zinvolle doelen te bereiken die er daadwerkelijk toe doen.

De "IFF Global Green Finance Award", opgericht in 2020, streeft naar het promoten van duurzame financiering in de financiële sector om de klimaatcrisis te bestrijden en tot duurzame ontwikkeling te komen.

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een non-profit, onofficiële, onafhankelijke, internationale organisatie die in oktober 2003 door leiders uit China, de VS, de EU en de andere G20-landen, in samenwerking met opkomende economieën en de leiders van meerdere internationale organisaties is opgericht, waaronder de VN, de Wereldbank en het IMF. Het IFF, ook bekend als de Finance 20 (F20), is binnen de financiële wereld tevens een multilateraal samenwerkingsverband om permanent over dit soort vraagstukken met elkaar in gesprek te blijven

