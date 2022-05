Het International Finance Forum roept op tot wereldwijde samenwerking naarmate de inflatie aanhoudt

BEIJING, 5 mei 2022 /PRNewswire/ -- Het International Finance Forum (IFF) dringt er bij landen en regio's op aan om beter samen te werken om de wereldwijde inflatie te bestrijden en het herstel van de wereldeconomie weer op het goede spoor te krijgen.

Op de voorjaarsbijeenkomsten van het IFF op 27 april hebben wereldleiders en branchedeskundigen de belangrijkste economische uitdagingen in kaart gebracht waarmee de wereldwijde gemeenschap op dit moment wordt geconfronteerd, en potentiële oplossingen besproken over de manier waarop landen zouden kunnen samenwerken om te komen tot beleidsaanpassingen in het kader van de huidige pandemie.

In een belangrijke toespraak zei Domenico Siniscalco, vice-voorzitter van het IFF en voormalig minister van Economie en Financiën van Italië, dat de meeste landen tussen 2008 en 2011 om economische crises aan te pakken veel liquiditeit in hun economie hebben geïnjecteerd, en dit herhaalden tijdens de wereldwijde Covid-19-pandemie, en dat het inflatieniveau in opkomende economieën hoog is gebleven.

Siniscalco wees erop dat de inflatie in Azië over het algemeen goed wordt beheerd en gecontroleerd, in de eerste plaats door een goed beheer van de economie als geheel.

De prijsstijgingen van energie, voedsel en landbouwproducten kunnen een enorme druk op de economische groei en maatschappelijke problemen veroorzaken. Regeringen moeten dan ook maatregelen nemen om de problemen aan te pakken en de inflatie te beheersen, aldus Siniscalco.

In het bijzonder zei Siniscalco dat China, Europa en de Verenigde Staten moeten samenwerken om de problemen van de stijgende voedsel- en energieprijzen aan te pakken.

Vanuit het perspectief van de toeleveringsketen en de industriële keten zei Song Min, IFF-lid van het wetenschappelijk comité en decaan van de Economics and Management School van de Wuhan University, op de IFF-bijeenkomsten dat, nu westerse landen een post-pandemie fase ingaan, de druk in de industriële keten en de toeleveringsketen op de korte termijn minder kan worden. Song merkte op dat, naarmate de geopolitieke onrust voortduurt, er onzekerheden blijven bestaan over de gevolgen ervan op de wereldwijde industriële keten en toeleveringsketen.

Robin Xing, Chief China Economist van Morgan Stanley, heeft een positieve visie op de Aziatische economische vooruitzichten te midden van wereldwijde inflatie, en blijft vertrouwen hebben in de maatregelen van China om de vertraging van de economische groei te compenseren. Ondanks de voortdurende tegenwind, waaronder factoren als geopolitieke onrust, inflatie en een door de Amerikaanse Fed aangekondigd rentestijging, zijn de Aziatische economieën beter in staat om deze tegenwind het hoofd te bieden dan in de voorgaande cycli in de afgelopen decennia.

Xing zei dat Morgan Stanley optimistisch blijft dat China tijdig beleidsaanpassingen kan doorvoeren om het economisch herstel in de tweede helft van dit jaar en het volgende jaar tot op zekere hoogte te stimuleren.

Over het International Finance Forum

IFF is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in 2003 in Beijing is opgericht. Het forum, dat is opgericht door financiële leiders uit meer dan 20 landen, regio's en internationale organisaties, waaronder China, de VS, de EU en de VN, is een gerenommeerd platform voor dialoog en communicatie op hoog niveau. Kijk voor meer informatie op: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

