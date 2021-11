HEVO lance une nouvelle application pour éliminer l'anxiété liée à la charge des véhicules électriques

L'application « Journey » de l'entreprise dirigée par un vétéran s'attaque aux frustrations causées par une mauvaise expérience de recharge des véhicules électriques (VE)

BROOKLYN, N.Y., 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, HEVO annonce le lancement de Journey, sa nouvelle application de recharge de véhicules électriques. Lorsqu'ils planifient des déplacements, les conducteurs de VE ont du mal à trouver des bornes de recharge disponibles qui fonctionnent, qui sont situées sur leur itinéraire et qui se trouvent dans des installations sécurisées. Cette « anxiété de la recharge » rend l'expérience de conduite de VE épuisante et entrave l'adoption en masse des VE.

Journey améliore l'expérience de recharge en fournissant aux conducteurs des outils de planification adaptés aux besoins spécifiques de chaque conducteur. Les conducteurs peuvent rapidement trouver et réserver des chargeurs sur leurs itinéraires prévus, s'assurer que leur véhicule ne tombe jamais en dessous des niveaux de charge sélectionnés et planifier des voyages en estimant l'utilisation de la batterie de leur véhicule.

« La mauvaise expérience de chargement des VE a été bien documentée, a expliqué Jeremy McCool, fondateur et PDG d'HEVO. Journey est la solution simple à l'anxiété liée à la recharge. Depuis leur téléphone, les conducteurs peuvent planifier et contrôler aisément la recharge de leur VE sur plusieurs réseaux de recharge. »

HEVO intègre le cloud et l'application Journey, conformes à l'OCCP, dans les VE en collaboration avec les principaux équipementiers et fournisseurs automobiles de niveau 1. Après une version bêta privée dans certaines villes, l'application sera disponible dans le monde entier à la fin du premier trimestre 2022 sur iOS et Android.

La vision de HEVO

Jeremy McCool, vétéran décoré de l'armée américaine, a fondé HEVO pour fournir un équipement et un logiciel de recharge sans fil sûrs, transparents et universels qui améliorent considérablement l'expérience de recharge des VE.

Le premier produit matériel d'HEVO est son chargeur sans fil, Rezonant E8. L'E8 est un chargeur de niveau 2 de 8 kW qui est le seul chargeur sans fil et plug-in au monde. L'E8 s'appuie sur une technologie de pointe qui comprend un mélange de matériel et de logiciels propriétaires et brevetés. Il s'agit du premier et du seul chargeur sans fil testé selon les spécifications SAE-J2954 ; il a également réussi les tests de sécurité UL-2750. L'E8 est ainsi le seul chargeur sans-fil conforme aux deux normes requises pour un déploiement commercial.

« Nous avons toujours cherché à accroître l'adoption des VE, et Journey et Rezonant y parviennent en améliorant l'expérience de recharge des VE partout, affirme M. McCool. Le sans-fil représente l'avenir de la recharge, et aucune entreprise n'est mieux placée que HEVO pour ouvrir la voie. »

Pour en savoir plus sur Journey, Rezonant E8 et HEVO, visitez :

https://hevo.com

Contact pour les médias : Ryan Merchant, [email protected]

Related Links

https://www.hevo.com

https://hevopower.com



SOURCE HEVO