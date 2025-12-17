Hexagon Cup, 54 et la Fédération Internationale de Padel s'unissent pour créer les Hexagon World Series, le premier circuit officiel par équipe, unifiant le calendrier du padel avec le Cupra FIP Tour et Premier Padel

Les Hexagon World Series, nouvelles compétitions d'équipes mixtes élargies, comporteront plusieurs événements par an dans des villes emblématiques du monde entier, avec des récompenses financières égales

La série devient le premier circuit d'équipes entièrement géré par la FIP, inclus dans le calendrier officiel de la FIP pour compléter les événements professionnels et amateurs existants, y compris le Cupra FIP Tour et Premier Padel

Cette évolution représente une opportunité majeure pour l'intégration complète de l'Hexagon Cup dans la pyramide fédérative du padel

La reconnaissance officielle s'appuie sur le partenariat stratégique annoncé en février 2025 entre l'Hexagon Cup, Premier Padel et FIP, dans le cadre duquel Premier Padel est également actionnaire et partenaire stratégique majeur de la nouvelle série

LONDRES, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon Cup, le tournoi de padel par équipe créé en 2024 qui a révolutionné le paysage international de ce sport, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique historique avec 54, l'agence mondiale de sport et de divertissement à l'origine de la création de LIV Golf, et l'instance dirigeante mondiale du jeu, la Fédération Internationale de Padel (FIP).

Hexagon Cup, 54 and International Padel Federation unite to create the Hexagon World Series unifying the padel calendar. (Pictured left to right: Gary Davidson - Group Chief Operating Officer, 54; Enrique Buenaventura - Founder, Hexagon Cup; Luigi Carraro - President, FIP)

Dans le cadre de cet accord, 54 investira et s'associera à l'Hexagon Cup pour développer le projet initial et le faire passer à la phase suivante : un nouveau circuit mondial par équipes, officiellement baptisé Hexagon World Series, qui deviendra la première série de padel par équipes à être organisée sous l'égide de la FIP et complètement intégrée à la pyramide fédérative du padel.

Cet accord fait des Hexagon World Series le circuit officiel mondial par équipes du sport, régi par la FIP et pleinement intégré à son calendrier officiel. Les Hexagon World Series étendront le format révolutionnaire de l'Hexagon Cup, basé sur des équipes, à un modèle de série, en ajoutant plusieurs événements par an dans de nouveaux lieux internationaux. Cette expansion ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour les supporters, les joueurs et les partenaires, tout en renforçant l'écosystème global de la FIP et le rêve olympique, parallèlement aux tournées existantes et à la gouvernance de la FIP.

Le nouveau circuit améliore Premier Padel, le circuit professionnel phare de la FIP pour les paires individuelles, élevant le Padel à un nouveau niveau, tout en créant une nouvelle valeur au sein d'une structure commerciale entièrement intégrée pour se situer au plus haut niveau d'un sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Ensemble, Premier Padel et les Hexagon World Series formeront le circuit professionnel mondial pour les joueurs d'élite : une tournée pour les meilleures paires du monde et une compétition innovante basée sur le travail d'équipe, toutes deux placées sous la gouvernance de la FIP.

Les détails du nouveau format de la compétition, des équipes, du calendrier des épreuves et des villes hôtes seront dévoilés en 2026.

L'investissement de 54 représente également la clôture d'un cycle de financement international pour l'Hexagon Cup, soutenu par un groupe diversifié d'investisseurs mondiaux. Il s'agit notamment de PadelPark India, de l'opérateur britannique Padel Hub, de l'opérateur de padel basé aux États-Unis Epic Padel, ainsi que de fonds et de plateformes d'investissement tels que Players Fund (Royaume-Uni) et LinkinFirm (Brésil), aux côtés d'autres partenaires stratégiques du Mexique, de l'Espagne, des États-Unis et du Moyen-Orient. Cette structure de capital pluri-régionale renforce la solidité du projet et sa position pour mener l'expansion internationale du padel.

Enrique Buenaventura, fondateur de l'Hexagon Cup, a déclaré : « Ce partenariat marque un nouveau chapitre dans l'histoire du padel. Avec 54, la FIP et le soutien de Premier Padel, avec qui nous entretenons une relation fantastique, nous allons construire le premier circuit d'équipes véritablement mondial, en élargissant la vision de l'Hexagon Cup et en créant quelque chose d'inédit dans notre sport. Notre mission est de contribuer à la croissance du padel dans le monde, de débloquer de nouvelles opportunités commerciales et de contribuer de manière décisive à son ambition olympique. »

Luigi Carraro, président de la FIP, a déclaré : « La mission de la FIP est de développer et de faire croître le Padel à tous les niveaux de la pyramide - de la base et de la participation amateur à l'élite professionnelle - dans le monde entier. L'introduction des Hexagon World Series - sous l'égide et la gouvernance de la FIP et dans le cadre de notre calendrier international officiel, qui comprend déjà le Cupra FIP Tour et le Premier Padel - renforce, consolide et stabilise notre écosystème avec les compétitions les plus prestigieuses de ce sport. Ensemble, nous veillerons à ce que le padel continue à se développer avec le professionnalisme, la visibilité mondiale et la structure de collaboration - en travaillant avec toutes les parties prenantes reconnues au sein du padel et du sport mondial - pour assurer le succès à long terme du padel à l'échelle internationale. »

Gary Davidson, directeur des opérations du groupe 54, a déclaré : « Le padel est l'un des sports dont la croissance est la plus rapide au niveau mondial et nous voyons une opportunité incroyable d'aider à accélérer sa professionnalisation et sa portée mondiale. » « Faire équipe avec Hexagon Cup et FIP pour créer les Hexagon World Series est une extension naturelle de notre engagement à construire les actifs sportifs les plus excitants du monde, moulés dans des structures commerciales modernes et intégrés dans l'écosystème existant pour offrir les meilleures expériences aux athlètes et aux fans, et les meilleures performances aux partenaires et aux investisseurs. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847671/Hexagon_World_Series_Photocall.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2847670/5686546/54_Hexagon_Cup_FIP_Logo.jpg