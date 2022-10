Heze e Colombo aprofundam cooperação em peônias e uvas

HEZE, China, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A cidade de Heze, na província de Shandong, no leste da China, organizou, em 18 de outubro (data no Brasil), uma conferência de intercâmbio em Colombo, cidade do Estado do Paraná, Brasil, em um esforço para promover seus setores de peônias e uvas.

O evento foi criado para oferecer uma plataforma de comunicação e cooperação mútuas para as cidades de Heze e Colombo, de acordo com Zhou Shenghong, diretor do Departamento de Publicidade Municipal de Heze, por meio de uma videoconferência realizada durante a conferência.

Ele disse ter esperanças de que os dois lados possam explorar mais possibilidades de cooperação na agricultura, na cultura e no turismo no futuro.

Heze foi apelidada de "a capital das peônias da China" e tem uma longa história de cultivo dessas flores. O distrito de Mudan da cidade é a maior base mundial de produção, pesquisas científicas, exportações e passeios turísticos relacionados às peônias, de acordo com Li Shumei, diretor do Departamento de Publicidade do distrito de Mudan, em uma videoconferência realizada durante a conferência.

De acordo com Li, o distrito de Mudan vem fazendo grandes esforços na promoção de seu setor de peônias nos últimos anos e desenvolveu mais de 260 variedades de produtos de peônias profundamente processados, como óleo essencial, perfume e chá de peônia.

"Heze não só tem lindas peônias, como mas também desenvolveu muitos produtos de peônias", disse Helder Lazarotto, prefeito de Colombo. Na conferência, ele expressou seu desejo de visitar Heze no futuro para ter uma profunda compreensão da cultura da cidade.

As novas variedades cultivadas em Heze atualmente representam 80% do total nacional. A cidade exportou mais de dois milhões de mudas de peônias, respondendo por quase 90% do total do país.

O negócio das peônias em Heze evoluiu de passeio turístico para a fabricação de diversos produtos de alto valor relacionados às peônias, como o óleo da semente, chá, cosméticos e alimentos saudáveis, após vários anos de expansão da cadeia industrial e cultivo.

A cidade deu grande importância à preservação e ao desenvolvimento das técnicas atuais de plantio e cultivo de peônias. As peônias de Heze já estão disponíveis em nove tipos de cores e 1.259 cultivos.

Heze e Colombo estabeleceram laços como cidades-irmãs em dezembro de 2006. Ao longo dos anos, os dois lados fortaleceram os intercâmbios econômicos e comerciais. Lazarotto também disse ter esperanças de que, no futuro, "os dois lados continuem a aprofundar os intercâmbios nas áreas da indústria, cultura e educação".

FONTE chinadaily.com.cn

SOURCE chinadaily.com.cn