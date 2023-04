Heze, na China, lança iniciativa para promover a construção de jardins de peônias no exterior

HEZE, China, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 9 de abril, o Heze Peony International Communication Forum foi realizado no Huimengtai Convention Center de Heze, província de Shandong, leste da China. O fórum foi organizado pelo Departamento de Publicidade do CPC Shandong Provincial Committee e pelo China International Communications Group (CICG), de acordo com o noticiário do Governo Popular de Heze. No fórum, especialistas e acadêmicos sugeriram que a China deveria aprofundar a cooperação com outros países usando as peônias como o meio e construir conjuntamente jardins botânicos abrangentes para pesquisas científicas. O fórum também lançou a iniciativa "Peony Garden Construction Overseas".

A iniciativa é a seguinte:

A peônia é uma flor com beleza digna e graciosa, que implica felicidade, paz e prosperidade. É um vetor essencial para o fortalecimento da comunicação e cooperação cultural internacional. A amada flor destaca o conceito da comunidade humana com um futuro compartilhado onde "cada nação respeita sua própria cultura e a cultura dos outros pela unidade e prosperidade da civilização humana". Para aumentar a coexistência inclusiva, o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações, continuar os valores compartilhados da humanidade e aprofundar os laços e a amizade entre o povo da China e de outros países, desejamos impulsionar ativamente contatos e conexões com outros países, co-construir jardins de peônias, promover a economia e o comércio e compartilhar os frutos do desenvolvimento com base no respeito à soberania de cada nação, diferenças culturais e condições reais e sob os princípios de consulta, co-construção e compartilhamento.

Aqui, lançamos a seguinte iniciativa para a construção de jardins de peônias no exterior para o mundo:

Primeiro, fortalecer a comunicação e a conexão e chegar a um consenso sobre a cooperação. Devemos melhorar ativamente a cooperação regional, promover o relacionamento de nossos planos e políticas de desenvolvimento e aprofundar nossa cooperação pragmática em esforços conjuntos para promover a construção de jardins de peônias no exterior e construir uma nova plataforma de comunicação e colaboração.

Em segundo lugar, promover a interconectividade e compartilhar oportunidades de cooperação. Devemos estabelecer diálogos políticos e mecanismos e plataformas de troca de informações, divulgar informações oportunas, como planos de construção de jardins de peônias, políticas relacionadas, demandas de projetos e canais de participação, e mobilizar todas as partes e participantes para alcançar benefícios mútuos e resultados positivos para todos.

Terceiro, manter estreitos intercâmbios culturais e solidificar a base da opinião pública. Seguindo o espírito de cooperação amigável, devemos liberar o papel da "diplomacia da peônia", lançar amplamente a comunicação e colaboração em vários campos e construir jardins de peônias no exterior como uma plataforma essencial para o intercâmbio cultural e humano entre a China e o resto do mundo.

Legenda: Site do Forum

Legenda: Heze, na China, lança iniciativa para promover a construção de jardins de peônias no exterior.

FONTE The News Office of the People's Government of Heze

