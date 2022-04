Heze retorna como meca de turismo da primavera para peônias premiadas

HEZE, China, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ --

Esta é uma reportagem do China Daily:

Abril é a melhor época para as pessoas apreciarem as peônias, amplamente aclamadas como as flores chinesas mais nobres.

Com uma longa história de cultivo, Heze, na província de Shandong, no leste da China, é a maior base de peônias do país, com mais de 1.200 variedades cultivadas na cidade.

Um importante local da cidade para apreciar as peônias é o Jardim de Flores de Caozhou, localizado no distrito Mudan de Heze. Mais de 500 peônias do jardim têm mais de 100 anos.

No entanto, o que é mais interessante é a variedade com mais de 400 anos, que resulta em centenas de flores rosa todos os anos. As peônias foram plantadas em 1610, o que as torna as flores mais antigas da China, de acordo com o centro de informações turísticas de Heze.

Todos os anos, no mês de abril, turistas, pintores e fotógrafos se reúnem no jardim para apreciar a florada das peônias.

O Festival Internacional de Turismo Cultural das Peônias, que é realizado todos os anos, geralmente em abril em Heze, tornou-se uma plataforma importante para promover a cidade e aumentar seu perfil internacional.

Com o impacto da pandemia da COVID-19, o festival deste ano começou em 8 de abril por canais on-line e durará até 31 de maio.

O evento conta com uma série de atividades transmitidas ao vivo sobre a florada das peônias, a apreciação das peônias e eventos de sucesso com o tema das peônias e utiliza tecnologias de realidade virtual e 5G, criando uma grande exposição on-line que exibe amplamente a cultura das peônias da cidade.

Heze, apelidada de "capital das peônias da China", tem atualmente uma área de plantio de peônias de cerca de 400 mil mu (26.666,67 hectares).

As novas variedades cultivadas na cidade representam 80% do total nacional. A cidade exportou mais de dois milhões de mudas de peônias, respondendo por quase 90% do total do país.

O negócio das peônias em Heze evoluiu de passeio turístico para a fabricação de diversos produtos de alto valor relacionados às peônias, como o óleo da semente, chá, cosméticos e alimentos saudáveis, após vários anos de expansão da cadeia industrial e cultivo.

A cidade deu grande importância à preservação e ao desenvolvimento das técnicas atuais de plantio e cultivo de peônias. As peônias de Heze já existem em nove tipos de cores e 1.259 espécies.

Heze desenvolveu uma peônia em vaso, que é mais adequada para decoração e cuidado doméstico. Também introduziu uma nova variedade de peônia chamada "flor fresca cortada" para o mercado contemporâneo de arranjos florais.

FONTE China Daily

