HFCL annonce la création d'une usine de câbles à fibres optiques en Pologne lors de la conférence FTTH 2024

L'usine de fabrication de pointe proposée est destinée à contribuer positivement à l'avenir numérique de l'Europe

BERLIN, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), une entreprise technologique de premier plan et un fournisseur intégré de produits et de solutions de communications de nouvelle génération, a annoncé la mise en place d'une usine de fabrication de fibres optiques de pointe en Pologne lors de la conférence FTTH 2024 à Berlin, le premier sommet européen sur la fibre optique. Cette expansion stratégique souligne l'engagement de HFCL à répondre à la demande croissante de câbles à fibres optiques (CFO) sur les marchés européens et à accélérer l'adoption de la 5G et de la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) pour s'aligner sur la vision européenne de la connectivité gigabit d'ici 2028.

Les pays européens sont sur une importante dynamique de numérisation avec des priorités nationales telles que le projet Gigabit au Royaume-Uni, la stratégie Gigabit 2030 de l'Allemagne, France Très Haut Débit et l'Agenda numérique 2025 de l'Espagne , entre autres. Cette tendance a entraîné une augmentation de la demande pour les câbles à fibres optiques sur les marchés européens, tels que l'Allemagne, la Belgique, la France, la Pologne, etc. En outre, des facteurs comme les limitations de la bande passante des réseaux traditionnels de câbles en cuivre, l'escalade de la demande de données et les impératifs réglementaires incitant le déploiement de la fibre, soulignent le besoin critique d'infrastructures en fibres optiques pour la connectivité moderne.

Le marché européen du câble à fibres optiques devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,5 % au cours des cinq prochaines années, avec une demande prévue de 90 millions de kilomètres de fibres par an d'ici 2028. Le conseil FTTH estime qu'environ 308 millions de foyers de l'UE auront une connectivité FTTH d'ici 2028, ce qui accélérera le déploiement de 3 à 5 ans. Cela indique une expansion rapide des réseaux FTTH dans ces régions, ce qui entraînera une demande accrue de CFO.

Déterminé à répondre à cette demande croissante et à contribuer à l'avenir numérique de l'Europe, HFCL, un acteur majeur du câble à fibres optiques, a prévu un investissement initial de 15,9 millions d'euros (144 crores de roupie) pour son usine polonaise de fabrication de câbles à fibres optiques, qui commencera avec une capacité de 3,25 millions de kilomètres de fibres qui pourra évoluer vers une capacité beaucoup plus élevée à l'avenir. HFCL sert actuellement plus de 60 clients en Europe et fabrique une gamme de câbles à fibres optiques, notamment des microcâbles à grand nombre de fibres, des microconduits, des micromodules, des câbles FTTH, des câbles ADSS, des câbles souterrains et aériens.

Compte tenu de sa capacité à innover face aux défis uniques des clients, les produits de HFCL sont conformes aux normes mondiales et sont personnalisés pour répondre aux exigences de chaque client dans des délais très rapides. En mettant l'accent sur la durabilité environnementale, HFCL fabrique des câbles à fibres optiques grâce à des procédés de fabrication très efficaces et respectueux de l'environnement, réduisant ainsi son empreinte carbone. HFCL se targue également de réalisations remarquables dans le domaine des câbles à fibre optique en se voyant décerner une distinction de niveau or aux Merit Awards, ainsi que le Lightwave Innovation Award pour son câble Ribbon Micro au nombre élevé de fibres.

L'implantation stratégique de l'usine de fabrication aidera à servir les clients actuels et nouveaux de HFCL en réduisant le temps de transport d'environ six semaines, ce qui entraînera une augmentation de la capacité de traitement des commandes. Cette décision est également destinée à se protéger contre les changements potentiels des réglementations, à encourager la fabrication locale et à renforcer la compétitivité de la région. La construction de l'usine de fabrication en Pologne sera facilitée par l'incorporation d'une nouvelle filiale en Pologne sous l'égide de HFCL B.V., une filiale en propriété exclusive de la société aux Pays-Bas.

À propos de HFCL

HFCL est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la création de réseaux numériques pour les compagnies de téléphone, les entreprises et les gouvernements. Au fil des ans, HFCL s'est imposée comme un partenaire de confiance offrant des solutions de haute technologie durables avec un engagement à fournir les produits technologiques les plus récents à ses clients. La solide expertise de HFCL en matière de recherche et développement, associée à ses services d'intégration de systèmes à l'échelle mondiale et à ses décennies d'expérience dans le domaine de la fibre optique, lui permet de fournir des solutions de réseau numérique innovantes requises pour les réseaux les plus avancés.

Les centres de R&D internes de la société situés à Gurgaon et Bengaluru, ainsi que les maisons de R&D investies et d'autres collaborations de R&D à différents endroits en Inde et à l'étranger, permettent d'innover dans une gamme futuriste de produits et de solutions technologiques. HFCL a développé des capacités pour fournir des câbles à fibres optiques et à fibres optiques de qualité supérieure, des produits de télécommunications de pointe, dont des produits de réseau d'accès radio (RAN) 5G, des produits de transport 5G, des systèmes Wi-Fi (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7), des radios à bande sans licence, des commutateurs, des routeurs et des produits électroniques de défense.

La société possède des usines de fabrication de fibres optiques et de câbles à fibres optiques de pointe à Hyderabad, une usine de fabrication de câbles à fibres optiques à Goa et dans sa filiale HTL Limited à Chennai.

HFCL est un partenaire de choix pour ses clients en Inde, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis. L'engagement de HFCL envers la qualité et la durabilité environnementale l'incite à innover pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients.

Pour en savoir plus, consultez www.hfcl.com .

Pour plus de détails, veuillez contacter :

Références :

