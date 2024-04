HFM annonce un marathon commercial exclusif, pour une chance d'assister à la gloire Olympique

EBENE, Maurice, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- HFM annonce aujourd'hui une nouvelle exceptionnelle. Le courtier multi réglementé, estimé dans le monde entier, donne la chance ultime aux clients du continent africain de participer à un événement vraiment unique. Alors que les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas, le courtier offre une porte d'entrée dans ce monde de merveilles.

« En tant qu'innovateur sur les marchés financiers, nous avons toujours proposé aux traders les meilleures ressources pour saisir les opportunités et atteindre le succès », à déclarer un porte-parole de HFM. Dans ce sens, nous sommes ravis de proposer à nos clients une expérience unique. Nous les invitons à participer à notre marathon de 42 jours de trading, un voyage dont la récompense ultime est un voyage pour assister à la finale des Jeux Olympiques. Les gagnants recevront des billets pour assister à l'arrivée du marathon masculin, des billets VIP pour la cérémonie de clôture dans la catégorie bronze C, un séjour de trois nuits à l'hôtel et ainsi que les billets d'avion. »

Le cadeau ultime de l'expérience olympique

Habilité par 7 règlements de l'industrie et avec plus de 60 prix remporter dans l'industrie, HFM s'efforce de dépasser les limites du commerce traditionnel. La marque propose non seulement les conditions de trading les plus favorables, mais aussi des incitations convaincantes qui peuvent pousser les traders à atteindre de nouveaux sommets.

« Avec plus de 13 ans d'expérience sur les marchés du trading, HFM sait exactement ce dont les traders ont besoin » à ajouter le porte-parole de HFM. « En plus de notre dernière campagne pour que les clients africains rejoignent le spectacle mondial lors des prochains Jeux olympiques de Paris, nous continuons à proposer un éventail d'offres promotionnelles et de facilités de trading avancées. Tout cela fait partie de notre engagement à maintenir un environnement commercial optimal qui favorise le succès et la croissance. »

À propos de HFM

HFM est un courtier réglementé et de confiance qui se distingue dans le domaine du trading grâce à son système de trading inclusif. La marque se distingue par son portefeuille diversifié de services qui comprend quatre types de comptes de trading, une variété d'outils éducatifs et de multiples instruments de trading. De plus, le courtier s'efforce de rendre le trading aussi facile que possible en fournissant à ses clients un accès aux plateformes MetaTrader populaires ainsi qu'à sa propre plateforme propriétaire avec des outils de trading de qualité supérieure. En fin de compte, HFM réitère son engagement à assurer à ses clients du monde entier un parcours de trading sûr et bien informé.

