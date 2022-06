HFM expande oferta adicionando estoques físicos

Com esta nova opção de negociação, os clientes HFM poderão também comprar ações fracionárias por apenas US$ 5. Com acesso direto às maiores bolsas de valores do mundo, os investidores obterão preços em tempo real para ações líderes de mercado como Amazon, Apple, Alphabet, Tesla e muito mais.

Um porta-voz da HFM disse: "Cada novo produto que oferecemos é impulsionado pela demanda dos investidores, a fim de oferecer aos nossos clientes soluções de investimento personalizadas. Estamos muito entusiasmados com o fato de nossos clientes agora poderem diversificar seus portfólios com ações de alguns dos maiores conglomerados globais. Este é apenas o primeiro passo em nossa visão de longo prazo para se tornar um destino de corretor único para traders em todo o mundo."

Com uma ampla gama de opções de investimento em todas as principais classes de ativos e condições de negociação incomparáveis, juntamente com tecnologia de ponta e suporte multilíngue, a HFM tornou-se uma corretora global de escolha para mais de 3,5 milhões de titulares de contas reais.

Sobre HFM

A HFM, anteriormente conhecida como HotForex e uma marca do HF Markets Group, é uma corretora de vários ativos aclamada internacionalmente para mais de 3,5 milhões de contas ativas em todo o mundo que ganhou mais de 60 cobiçados prêmios do setor em seus doze anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas de ponta, ferramentas e recursos educacionais, além de um excelente atendimento ao cliente e condições de negociação incomparáveis para facilitar o aproveitamento de oportunidades no mercado financeiro por pessoas físicas e clientes institucionais.

FONTE HFM

