HFM lança negociação na versão mais recente do aplicativo

PORT LOUIS, Maurício, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A corretora global de ativos múltiplos HFM anunciou o lançamento de seu novo aplicativo móvel, com negociação no aplicativo para melhor atender às necessidades de sua base de clientes cada vez maior. O aplicativo aprimorado, disponível para usuários de Android e iOS, combina as condições líderes do setor da HFM com tecnologia de ponta, oferecendo aos comerciantes uma experiência de negociação móvel totalmente personalizada.

Entre os recursos recém-implementados, o premiado aplicativo HFM agora permite que os traders acessem suas contas e negociem CFDs em mais de 1200 ativos diretamente no aplicativo. A interface fácil de usar permite a execução de negociações simples e ultrarrápida, enquanto os traders têm a oportunidade de personalizar suas negociações com três opções de negociação (Valor, Lotes ou Unidades), acessar um histórico detalhado de cada negociação e analisar seu desempenho , monitore suas posições 24 horas por dia, 7 dias por semana e desfrute de negociações sem esforço em qualquer lugar, a qualquer hora.

Um porta-voz da HFM disse: "Após meses de desenvolvimento e testes rigorosos, estamos orgulhosos de lançar nosso novo aplicativo de negociação móvel HFM. Nosso público global, muitos deles são móveis em primeiro lugar, por isso queríamos tornar o comércio móvel o mais intuitivo e praticável possível para capacitá-los a acessar os mercados financeiros globais e desfrutar de negociações perfeitas de dentro do aplicativo."

O aplicativo móvel da HFM fornece aos negociadores preços em tempo real, notificações automáticas de mercado, funcionalidade avançada de gráficos, poderosas ferramentas de negociação e análise de mercado, entre outros recursos úteis. Com promessas de muito mais atualizações e funcionalidades para aprimorar a experiência efetiva do usuário, o HFM continua superando as expectativas de mais de 3,5 milhões de contas ativas em todo o mundo e em crescimento.

Sobre HFM

A HFM, anteriormente conhecida como HotForex e uma marca do HF Markets Group, é uma corretora de vários ativos aclamada internacionalmente para mais de 3,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 60 cobiçados prêmios do setor em seus doze anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas de ponta, ferramentas e recursos educacionais, além de um excelente atendimento ao cliente e condições de negociação incomparáveis para facilitar a pessoas físicas e clientes institucionais a aproveitar oportunidades nos mercados financeiros.

