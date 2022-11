HFT (High Frequency-Trading): DO QUE SE TRATA E COMO REVOLUCIONOU O MERCADO

Com o avanço tecnológico, cada vez mais formas de investimento têm surgido. As negociações de alta frequência fazem parte desse cenário.

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na era da tecnologia, o mercado financeiro não poderia deixar para trás a oportunidade de automatizar cada vez mais suas formas de redistribuição e aumento de renda. Especialistas têm se esforçado para criar formas de tornar todos os processos de compra e venda de ações mais rápidos e digitalizados. As negociações de alta frequência estão nesse prisma, informa o especialista Renan da Rocha Gomes Bastos. Segundo ele, essas negociações utilizam da tecnologia mais atual para que as trocas sejam feitas de forma praticamente instantânea.

Hoje em dia, tanto vendedores como compradores prezam por segurança e rapidez em seus negócios. Por conta disso, a possibilidade de realizar ou desfazer operações em milionésimos de segundos têm ganhado a mente dos investidores, ressalta o também investidor e empresário Renan Bastos. A criação de plataformas que administrem esse processo revolucionou o meio digital de forma antes inimaginável. A possibilidade de comprar uma ação e vendê-la rapidamente diante do acompanhamento de gráficos com apontamentos para o quanto elas sobem ou baixam gera uma maior margem de lucro. Uma vez que, ao acompanhar uma alta ou queda específica, o investidor pode comprar mais delas ou vender os ativos antes de perder o capital inserido no meio.

Essas negociações são feitas em altas quantidades e em grande velocidade. Os algoritmos gerados por robôs investidores são de extrema precisão e garantem a segurança dos usuários. Eles são programados para realizar análises simultâneas e em alta criptografia especializada. Esse sistema surgiu devido à modernização das bolsas de valores ao redor do mundo. Dessa forma surgiu também o 'trader' profissional, como o próprio Renan Gomes Bastos, que compra e vende um grande número de ações, commodities e pares de moedas diariamente.

Por conta disso, como aponta Renan da Rocha Gomes Bastos devido à sua vivência no meio, as negociações de alta frequência criaram uma forma de investir a partir de qualquer lugar, em valores altos ou baixos, de forma totalmente remota e segura. Por isso, também HFT tornou-se mais um modo de praticar o 'day trade', que envolve compras e vendas e trocas diárias de ativos. Ele ressalta que, por se tratar de negociações de alta velocidade, elas não se encaixam com perfeição ao perfil do investidor mais conservador, que compra e espera o crescimento ou a queda por muito tempo antes de pensar em adquirir mais destas ações, ou vendê-las com pressa por conta de uma queda abrupta. O fato é que essas negociações dominaram o meio e vieram para ficar.

