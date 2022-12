HHOGene GPods conquista o mercado mexicano de forma avassaladora!...

HONG KONG, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em novembro, um vídeo de "unboxing" com o título "JAMÁS HAS VISTO ALGO COMO ESTO (VOCÊ NUNCA VIU NADA ASSIM)" se espalhou rapidamente no TikTok e teve três milhões de visualizações e mais de mil comentários em apenas alguns dias. O principal assunto do vídeo era a forma como os HHOGene GPods chegaram ao mercado do México, com sua função diferenciada de controle digital de luz e conchas de fones de ouvido personalizáveis.

Tornou-se comum perguntar como comprar e qual era o preço dos GPods nas redes sociais, o que gerou uma ampla discussão entre os clientes mexicanos.

As vendas no México aumentaram no último mês no site oficial da marca. O mercado mexicano adotou os fones de ouvido leves HHOGene GPods. Um verdadeiro fã até pediu 100 unidades de GPods de uma vez, provando o apelo do produto durante as promoções da Black Friday.

De acordo com a marca, há várias lojas físicas mexicanas que estão em estreito contato com eles, e, se tudo der certo, os clientes mexicanos poderão comprar fones de ouvido GPods nos principais supermercados físicos em breve.

O México é considerado como um dos países mais coloridos, então, faz sentido que os clientes mexicanos estejam tão loucos pelos fones de ouvido GPods com luz. Eles podem obter mais de 300 mil combinações de cores e também podem personalizar suas cores por meio da função "Color Palette", bem como da função "Color Capture", que permite aos usuários tirar uma foto ou escolher uma foto do álbum para gerar as cores com o aplicativo "HHOGene".

Além disso, os GPods usam a opção Snap-On nos fones de ouvido e têm diferentes temas de conchas para proporcionar telas personalizadas, tornando-os ainda mais estilosos. No momento, eles já têm "The Original Shells", "The World Cup Shells", "The Christmas Shells", "The Wednesday Shells" e muitas novas séries de conchas. No futuro, você também poderá personalizar suas conchas.

Usar GPods é, atualmente, uma afirmação de moda, não só no México, mas em todo o mundo.

Saiba mais sobre os primeiros fones de ouvido com luz do mundo, HHOGene GPods, em http://www.hhogene.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974734/HHOGene_GPods_Win_Mexico_Market.jpg

