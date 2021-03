HI-NANO: nowa technologia opracowana przez Hisense unieszkodliwia do 93,54% wirusów wywołujących COVID-19

Jonizator HI-NANO jest technologią opracowaną niezależnie przez Hisense, która stosowana jest w wielu modelach klimatyzatorów w ofercie tej firmy, w tym, m.in., w klimatyzatorach serii Fresh Master, Silentium Pro, Energy Pro, New Energy, Easy Smart, lub Wingsand.

Generuje do 1 miliona/cm3 jonów dodatnich i ujemnych o dużym stężeniu. Aktywność bakterii i wirusów zostaje zahamowana po wchłonięciu ich przez jony dodatnie i ujemne, co wywołuje efekt unieszkodliwienia.

Mocne strony HI-NANO:

Wysoka wydajność : HI-NANO uwalnia od dwóch do trzech razy więcej jonów w porównaniu ze zwykłymi jonizatorami. Potwierdzono wskaźnik usunięcia wirusów na poziomie 90% w jedną godzinę i na poziomie 99% w dwie godziny.

: HI-NANO uwalnia od dwóch do trzech razy więcej jonów w porównaniu ze zwykłymi jonizatorami. Potwierdzono wskaźnik usunięcia wirusów na poziomie 90% w jedną godzinę i na poziomie 99% w dwie godziny. Bezpieczny i nieszkodliwy : wytwarza tylko połowę ozonu (0,007 mg/m3) w porównaniu ze zwykłymi jonizatorami, co przyczynia się do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko.

: wytwarza tylko połowę ozonu (0,007 mg/m3) w porównaniu ze zwykłymi jonizatorami, co przyczynia się do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko. Trwały: jonizator może zachować wysoką wydajność pracy nawet przez 20 lat.

Klimatyzator Hisense Fresh Master wyposażony w jonizator HI-NANO będzie dostępny we Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Serbii, Ukrainie, Rosji, Rumunii, Polsce i Danii w maju tego roku.

Jako firma napędzana innowacjami, Hisense wprowadza nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania do swoich serii urządzeń klimatyzacyjnych, w tym funkcje usuwania wirusów, odświeżania powietrza, obniżenia poziomu hałasu i wsparcia dobrego snu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez indywidualnych klientów. W 2020 r. spółka Hisense osiągnęła wyniki sprzedaży klimatyzatorów na poziomie 5,15 mln jednostek, co zapewniło jej 7. pozycję na globalnym rynku. Jest to jedna z najlepiej sprzedających się marek klimatyzatorów na świecie.

Ekologiczne technologie zastosowane w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych

Hisense z zaangażowaniem zapewnia swoim klientom najnowocześniejsze produkty do oczyszczania powietrza, skupiając się równocześnie na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w celu poprawy stanu środowiska atmosferycznego.

Opracowywanie ekologicznych technologii Hisense w klimatyzatorach:

Udoskonalenie technologii inwertera prądu stałego typu full DC 3D może obniżyć zużycie energii elektrycznej o ponad 30%.

Przy zastosowaniu niskoemisyjnych czynników chłodniczych R32 i R290 globalna emisja dwutlenku węgla może być skutecznie obniżona nawet o 1,16 mln ton.

Hisense uważa, że technologia może wywrzeć istotny wpływ na ochronę naszego wspólnego powietrza i zachowanie jego zdrowia i czystości dla wszystkich. Hisense realizuje zobowiązanie do stworzenia lepszego środowiska do życia dla wszystkich na całym świecie.

