Hiddenfjord remporte le prix SEAL de durabilité des entreprises 2021 pour la réduction de 94 % des émissions de carbone

« Notre valeur fondamentale est la durabilité, et notre conviction fondamentale est que nos activités d'aujourd'hui ne doivent pas entraver les activités futures », a déclaré Atli Gregersen, propriétaire et PDG de Hiddenfjord. « Nous acceptons humblement ce prix, reconnaissant que nous devons tous assumer davantage de responsabilités lorsqu'il s'agit d'apporter un changement aujourd'hui. En tant qu'intendants actuels de la planète, nous devons aux générations futures non seulement de parler de durabilité, mais de prendre des mesures directes pour la créer. »

Hiddenfjord a cessé d'utiliser le fret aérien en octobre 2020, ce qui en fait le premier éleveur de saumon au monde à compter uniquement sur un transport plus durable. Dans un film sorti pour célébrer l'anniversaire de cette étape importante, la société a expliqué comment l'utilisation de paquebots de fret maritime pour livrer du saumon frais aux clients a entraîné une baisse importante de leur empreinte carbone.

De plus, le leadership environnemental de Hiddenfjord a été reconnu par les Business Brilliance Awards du Royaume-Uni, où ils ont remporté un prix d'or dans la catégorie Développement durable de l'environnement et de l'entreprise . Gregersen a également reçu une nomination pour le prix du chef d'entreprise de l'année aux edie Sustainability Leaders Awards , l'un des prix les plus prestigieux du développement durable des entreprises au Royaume-Uni. Cette nomination est basée sur les travaux de Hiddenfjord en matière de bien-être animal et de durabilité au cours des 30 dernières années. Les exemples incluent leur système unique de récolte sans stress et l'élevage de gros saumoneaux sur terre, réduisant ainsi le temps que les saumons passent dans l'océan et, par conséquent, minimisant le risque de pou du poisson. En collaboration avec les autorités féroïennes, Hiddenfjord a continuellement plaidé en faveur d'une législation vétérinaire stricte et sensée dans les îles Féroé et a inspiré d'autres pays agricoles à adopter une législation similaire.

Les gagnants seront annoncés le 2 février 2022.

À propos d'Hiddenfjord

Avec des racines remontant à 1887, cette entreprise d'élevage de saumon basée aux îles Féroé est une entreprise familiale qui met l'accent sur la qualité, l'innovation et les pratiques durables. Pour plus d'informations, visitez hiddenfjord.com .

