HIF Global lanza la compañía de eFuels en Alemania

Armin Schnettler y Thorsten Herdan liderarán la expansion de eFuels en la region EMEA

BERLIN y HOUSTON y SANTIAGO, Chile, 12 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- HIF Global , la empresa de eFuels líder mundial, continúa su expansión global con el lanzamiento de HIF Europa, Oriente Medio y África ("HIF EMEA") con sede en Berlín, Alemania, con Armin Schnettler nombrado presidente y Thorsten Herdan consejero delegado de HIF EMEA.

HIF EMEA anclará los eFuels de las instalaciones de producción de HIF Global en todo el mundo a la región EMEA, comenzando con las operaciones de la instalación Haru Oni a finales de 2022 en Magallanes, Chile. Además, HIF EMEA desarrollará proyectos de eFuels en la región para la región.

César Norton, Presidente y Consejero Delegado de HIF Global dijo: "Estamos construyendo una presencia global y un equipo de élite para luchar contra el cambio climático y acelerar la descarbonización. HIF EMEA, bajo la dirección de Armin Schnettler y Thorsten Herdan, se centrará en el suministro de combustibles basados en la electricidad neutra en carbono, también conocidos como eFuels, a la región EMEA para acelerar la descarbonización y mejorar la seguridad del suministro energético."

Armin Schnettler, Presidente de HIF EMEA, explicó, "Necesitamos muchas soluciones para apoyar la creciente demanda de energía en todo el mundo de forma que se reduzcan las emisiones de carbono. Al utilizar los eFuels, que se producen a partir de electricidad renovable, hidrógeno y CO 2 reciclado, podemos descarbonizar aún más el sector del transporte y acelerar significativamente la economía del hidrógeno hoy en día de una manera sostenible, competitiva y segura."

"Las soluciones energéticas innovadoras y la diversificación son el latido de la economía y la sociedad mundiales. En HIF EMEA, nos estamos preparando para las entregas de eFuels en Europa a finales de 2022, tras la inauguración de la instalación Haru Oni que se está construyendo hoy en Magallanes, Chile. La expansión de los eFuels en los mercados de Europa, Oriente Medio y África llevará la energía renovable a millones de vehículos, barcos y aviones actuales, sin necesidad de modificar las infraestructuras necesarias", dijo Thorsten Herdan, consejero delegado de HIF EMEA.

Acerca del equipo de HIF EMEA

Armin Schnettler tiene más de 30 años de experiencia en energía eléctrica, transición energética y economía del hidrógeno. Tiene una amplia experiencia industrial, que incluye puestos de alta dirección en ABB, Siemens y Siemens Energy. Armin también pasó más de 18 años como director de investigación en la Universidad RWTH Aachen (Alemania). Armin tiene el título de Dr.-Ing. y es profesor de Ingeniería Eléctrica.

Thorsten Herdan tiene una amplia experiencia tanto en la industria como en la administración pública, incluyendo puestos de alta dirección en asociaciones industriales, asociaciones de investigación y fundaciones de energías renovables. Como antiguo Director General de Energía en el Ministerio alemán de Economía y Energía y actual Presidente del Consejo de Supervisión del primer fondo estatal alemán, Thorsten combina la experiencia financiera desde la perspectiva de la industria, el gobierno y la gestión de activos. Tiene un Dipl.Ing. de ingeniería mecánica de la Universidad RWTH Aachen.

Acerca de HIF Global

HIF Global es la empresa líder mundial en eFuels, que desarrolla proyectos para convertir el hidrógeno fabricado con energía renovable de bajo coste en eFuels líquidos neutros en carbono que puedan transportarse y utilizarse en las infraestructuras existentes. El nombre HIF representa la misión de la empresa: proporcionar combustibles altamente innovadores para hacer posible la descarbonización del planeta. HIF Chile, HIF EE.UU., HIF Australia y HIF EMEA son filiales al cien por cien de HIF Global. HIF Chile está construyendo actualmente la planta de demostración Haru Oni en Magallanes, Chile. Para más información, visite www.hifglobal.com .

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

La información contenida en este comunicado de prensa incluye varias afirmaciones que son declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores de Estados Unidos. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas. Palabras como "puede", "espera", "potencial", "será" y expresiones similares se utilizan para identificar las declaraciones prospectivas y transmiten la incertidumbre de los acontecimientos o resultados futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a nuestras expectativas sobre nuestros planes, estrategias y objetivos, incluidos los relativos a los plazos y otros aspectos de la planta de demostración de HIF Haru Oni. Dichas declaraciones se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen (sin limitación): nuestra capacidad para obtener o mantener a tiempo los permisos necesarios para construir y desarrollar la planta de demostración de HIF Haru Oni; nuestra capacidad para ejecutar los objetivos operativos de forma oportuna y con éxito; los desarrollos legislativos, políticos, fiscales y regulatorios; el resultado de las negociaciones comerciales; nuestra capacidad para obtener financiación; las preferencias o la demanda de los consumidores; y diversos factores económicos, empresariales y competitivos que afectan a nuestro negocio. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de precaución contenidas o referidas en este párrafo. HIF Global le insta a que revise y considere cuidadosamente las declaraciones cautelares realizadas en este comunicado de prensa y le advierte de que no debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. HIF Global no asume ninguna obligación (y rechaza expresamente cualquier obligación) de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

