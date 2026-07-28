H.I.G. Capital rondt overname van Avove af

LONDEN, 28 juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 75 miljard dollar aan beheerd vermogen, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde ondernemingen Avove Limited ("Avove" of de "onderneming") heeft overgenomen, een toonaangevende Britse dienstverlener op het gebied van infrastructuur en engineering die actief is in de gereguleerde water- en elektriciteitsmarkten. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Avove levert end-to-end ontwerp- en bouwoplossingen aan nutsbedrijven in de water-, afvalwater- en elektriciteitssector. De onderneming is actief in Groot-Brittannië en Noord-Ierland en heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van hoogwaardige projectuitvoering, aantrekkelijk werkgeverschap en het creëren van maatschappelijke waarde in de gemeenschappen waarin zij actief is. Dat blijkt onder meer uit diverse recente onderscheidingen.

De onderneming profiteert van de verwachte omvangrijke investeringen in de Britse infrastructuur, met name binnen de AMP8-investeringscyclus voor de watersector. Deze omvat onder meer de vernieuwing van verouderde infrastructuur, het terugdringen van vervuilingsincidenten en het versterken van de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het managementteam van Avove zal samen met H.I.G. herinvesteren en aanblijven om leiding te blijven geven aan de verdere ontwikkeling van de onderneming, ondersteund door een overnamestrategie die is gericht op het verbreden van het dienstenaanbod om klanten nog beter te bedienen.

Mark Perkins, CEO van Avove, verklaarde: "We zijn trots op wat het Avove-team tot nu toe heeft bereikt door zich te richten op innovatie, kwaliteit en veiligheid, ondersteund door betrokken en bevlogen medewerkers. In samenwerking met H.I.G. blijven we de resultaten voor de gemeenschappen die we bedienen verbeteren, terwijl we verdere groei nastreven in een markt die snel verandert."

Adam Taylor, Managing Director op het Londense kantoor van H.I.G., zei: "De Britse infrastructuurmarkten staan de komende jaren aan de vooravond van aanzienlijke groei, waarbij wordt ingezet op verbetering van de capaciteit, efficiëntie en weerbaarheid. Wij kijken ernaar uit samen te werken met het zeer ervaren managementteam van Avove en de sterke staat van dienst van de onderneming in de gereguleerde nutssector te combineren met de diepgaande kennis van H.I.G. van de Britse dienstensector en haar expertise op het gebied van groei door overnames."

Over Avove

Avove is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van infrastructuur en engineering, met als missie vooruitgang mogelijk te maken door duurzame infrastructuuroplossingen voor nutsbedrijven te ontwikkelen die bijdragen aan een betere leefomgeving, economische groei en sterkere gemeenschappen. Avove voelt zich nauw betrokken bij de regio's waarin het actief is en streeft ernaar daar een blijvende positieve impact achter te laten door samen te werken met collega's, klanten en lokale gemeenschappen. Ga voor meer informatie naar avove.co.uk.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale vestigingen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan middelgrote ondernemingen via een flexibele en operationeel gerichte aanpak met toegevoegde waarde.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in managementbuy-outs, herkapitalisaties en carve-outs van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverlenende ondernemingen.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior-schuldfinanciering voor ondernemingen van uiteenlopende omvang, zowel via directe kredietverstrekking op de primaire markt als via de secundaire markt. H.I.G. beheert daarnaast de beursgenoteerde BDC WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel dat kan profiteren van verbeterd assetmanagement.

H.I.G. Infrastructure richt zich op value-add- en core-plusinvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 ondernemingen geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille omvat meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en haar gelieerde ondernemingen.

Contact:

Adam Taylor

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com