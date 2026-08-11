H.I.G. Capital rondt overname van Phoenix ME af

LONDEN, 11 augustus 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 75 miljard dollar aan beheerd kapitaal, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde ondernemingen Phoenix ME Limited ("Phoenix" of "de onderneming") heeft overgenomen, een toonaangevende in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aanbieder van geïntegreerde werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten voor de datacenter-, life sciences-, infrastructuur- en commerciële eindmarkten. De CEO en oprichter van Phoenix, Lee Compton, zal naast H.I.G. herinvesteren en het bestaande managementteam van de onderneming blijft aan om leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Jim Arnold treedt aan als voorzitter en gaat samenwerken met het management en H.I.G. om de volgende groeifase van Phoenix te ondersteunen.

Phoenix is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde ontwerp-, installatie- en inbedrijfstellingsdiensten voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen en bedient een gevarieerd klantenbestand van langdurige, toonaangevende klanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De onderneming heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van uitmuntendheid en betrouwbare uitvoering van complexe, bedrijfskritische projecten, waaronder veel van de meest spraakmakende infrastructuurprojecten in Londen, die in sterke mate zijn blootgesteld aan de snelgroeiende datacenter- en life sciences-eindmarkten. De onderneming ziet aanzienlijke mogelijkheden om bestaande en nieuwe klanten verder te ondersteunen bij hun meest complexe en bedrijfskritische projecten, haar aanwezigheid in heel Europa uit te breiden en haar dienstenaanbod te verbreden door middel van zowel organische groei als strategische overnames.

Lee Compton, CEO van Phoenix, zei: "Phoenix heeft een lange staat van dienst op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en is een vertrouwde partner voor de grootste en meest gerenommeerde aannemers en eindklanten in onze sector. We zijn enthousiast over de toekomst en geloven dat we door nauw samen te werken met H.I.G. uitzonderlijke resultaten voor onze klanten in onze snelgroeiende eindmarkten kunnen blijven leveren."

John Harper, Managing Director van H.I.G. in Londen, zei: "De eindmarkten van Phoenix zullen de komende jaren snel groeien. We zijn verheugd om samen te werken met het Phoenix-team en voort te bouwen op hun al indrukwekkende staat van dienst bij het leveren van hoogwaardige werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten voor deze complexe infrastructuurobjecten."

Over Phoenix ME

Phoenix, opgericht in 1931, biedt gespecialiseerde werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten voor de datacenter-, life sciences-, infrastructuur- en commerciële eindmarkten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Londen en is actief in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland. Ga voor meer informatie naar phoenixme.co.uk.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale kantoren van gelieerde ondernemingen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan middelgrote ondernemingen via een flexibele en operationeel gerichte aanpak met toegevoegde waarde.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in managementbuy-outs, herkapitalisaties en carve-outs van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverlenende ondernemingen.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior-schuldfinanciering voor ondernemingen van uiteenlopende omvang, zowel via directe kredietverstrekking op de primaire markt als via de secundaire markt.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel dat kan profiteren van verbeterd assetmanagement.

H.I.G. Infrastructure richt zich op value-add- en core-plusinvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 ondernemingen geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille omvat meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en haar gelieerde ondernemingen.

Contact:

John Harper

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com