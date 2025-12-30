H.I.G. Capital signe un accord contraignant pour la vente de Xtera

LONDRES, 31 déc. 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère 72 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a conclu un accord contraignant pour la vente de sa société de portefeuille, Xtera Limited (y compris les membres de son groupe, « Xtera » ou la « Société »), à une joint-venture dirigée par Prysmian S. p.A. et Fincantieri S.p.A. La vente de Xtera reste soumise aux approbations réglementaires et la finalisation de la transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2026.

Xtera, dont le siège se trouve à Londres, au Royaume-Uni, est un fournisseur de premier plan de réseaux de télécommunications sous-marines. L'entreprise opère sur un marché connaissant une croissance rapide, stimulée par la demande mondiale de bande passante, la nécessité d'améliorer la connectivité et la redondance au niveau mondial, et le développement rapide du trafic dans les centres de données. L'accent mis par Xtera sur l'innovation et ses antécédents en matière de réalisation de projets pour ses clients, notamment le Département américain de la Défense et des opérateurs de télécommunications de premier plan, font d'elle un fournisseur de confiance de systèmes clés en main.

H.I.G. a créé Xtera en 2017 par l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Xtera Communications, Inc. Sous la propriété de H.I.G., la Société a livré de nombreux projets clés en main, notamment le système de câble sous-marin NO-UK, qui a atteint une capacité record, et le système TAM-1, qui devrait être achevé en 2026 et s'étendra sur plus de 7 000 km, reliant la Floride à l'Amérique centrale et aux Caraïbes.

Keith Henderson, CEO de Xtera, a signalé : « H.I.G. a été un partenaire exceptionnel pour Xtera depuis la création de la société en 2017. Grâce à l'investissement de H.I.G., nous avons pu rétablir un concurrent redoutable dans l'industrie des télécommunications sous-marines, doté d'une croissance substantielle dans toutes nos opérations. Nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique sous la propriété de Prysmian et de Fincantieri afin d'offrir une gamme de services toujours plus élargie tout au long de la chaîne de valeur. »

John Harper, directeur général de H.I.G. à Londres, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu l'équipe de Xtera, qui est devenue un fournisseur de premier plan sur le marché en plein essor des télécommunications sous-marines. Nous avons pu nous associer avec succès à Keith et au reste de son équipe dans le cadre de diverses initiatives stratégiques et d'investissements en R&D, ce qui a permis à la Société de connaître une croissance importante lorsque nous en étions propriétaires. Nous nous réjouissons de voir la Société continuer à réussir sous son nouveau détenteur. »

À propos de Xtera

Xtera est un fournisseur innovant de technologies de télécommunications sous-marines. La Société fournit à la fois des systèmes répétés et non répétés, qui utilise ses amplificateurs optiques à haute performance pour acheminer le trafic directement à l'intérieur des villes et qui offre une flexibilité de collaboration avec les partenaires de l'industrie de façon à fournir la solution optimale. Pour plus d'informations, visitez le site xtera.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, qui génère 72 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami, elle dispose de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, grâce à une approche flexible, axée sur les opérations et à forte valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou peu performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement commercial cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure est axée sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

John Harper

directeur général

[email protected]

Michael Pothitos

directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg