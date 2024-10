H.I.G. Capital termine Madrid Content City et poursuit son expansion à Séville

LONDRES, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 65 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a terminé la construction de Madrid Content City (« MCC »), un centre de production de contenu de 140 000 mètres carrés avec des services audiovisuels intégrés de pointe, y compris la production et la post-production, une université axée sur l'étude des médias et d'autres installations connexes. Le MCC offre une gamme de locataires multinationaux avec des baux à long terme, ce qui en fait un centre de production de contenu de premier plan en Europe continentale.

Suite à la conclusion de la construction du MCC à Madrid, une nouvelle phase d'expansion a commencé à Séville où l'investissement initial dans Sevilla Content City (« SCC ») a été récemment achevé. Le SCC comprend environ 4 000 mètres carrés de studios de production et de post-production et offre un vaste terrain pour les tournages en extérieur.

Riccardo Dallolio, directeur général et chef de H.I.G. Realty en Europe, a déclaré : « L'achèvement réussi du MCC représente une étape importante pour la stratégie de H.I.G. Realty en Europe. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre le développement de cette plateforme et de bénéficier des forts vents favorables séculaires liés à la production de contenu. »

Esteban Caja Samboal, directeur général de H.I.G. Realty à Madrid, a ajouté : « La construction de ce centre médiatique de grande envergure et ultramoderne est une nouvelle démonstration de notre capacité à réaliser des projets complexes et innovants en Espagne. Nous sommes impatients de développer le MCC sur des marchés complémentaires tels que le SCC, récemment acquis. »

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 65 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible, axée sur les opérations et à valeur ajoutée H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

