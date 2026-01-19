H.I.G. Realty et le Barts Health NHS Trust s'associent pour lancer le premier projet de Barts dédié aux sciences de la vie

LONDRES, 19 janv. 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec le Barts Health NHS Trust en vue de livrer le premier bâtiment d'innovation appliquée aux soins de santé au sein du nouveau Barts Life Sciences Cluster à Cavell Street, dans le quartier de Whitechapel, à Londres.

Ce partenariat réunit l'un des plus grands NHS Trusts du Royaume-Uni, une plateforme d'investissement mondiale et un développeur scientifique et technologique spécialisé, afin de mettre en place de nouveaux modèles de collaboration entre les cliniciens, les chercheurs et l'industrie. Le site de Cavell Street, d'une superficie de 170 000 m², constituera un projet phare au sein du Cluster, marquant le début d'une nouvelle ère en termes d'innovation dans le domaine de la santé dans l'Est de Londres, caractérisée par l'intégration de l'excellence clinique et de la capacité commerciale.

Cavell Street établira un nouveau pôle de collaboration avec l'industrie du NHS, permettant aux entreprises de travailler directement avec des cliniciens et des chercheurs de Barts Health pour façonner, tester et affiner les technologies de nouvelle génération dans les domaines de la MedTech, de l'IA, de la santé numérique et d'autres domaines émergents. L'objectif est de créer un environnement de pointe pour l'innovation appliquée aux soins de santé, dans lequel les entreprises de MedTech et les organisations des sciences de la vie pourront codévelopper, mettre à l'essai et valider des technologies dans des environnements cliniques réels, en partenariat avec le personnel du Royal London Hospital et d'autres hôpitaux de Barts Health.

Cavell Street vise à créer un écosystème performant et propice à l'innovation, qui accélérera le parcours allant du prototype au patient et renforcera la capacité d'innovation du Royaume-Uni par l'intermédiaire du NHS.

Shane DeGaris, directeur général du Barts Health NHS Trust, a déclaré : « Grâce au Barts Life Sciences Cluster, nous réunissons les cliniciens, les patients, ainsi que les acteurs de l'industrie et du monde universitaire selon de nouvelles modalités. Avec ce premier projet de partenariat à Cavell Street, cette ambition commence à prendre forme. En créant des environnements où l'innovation peut être façonnée directement par les équipes du NHS et testée dans des environnements de soins réels, nous visons à améliorer les résultats pour les patients et à soutenir les opportunités économiques de l'Est de Londres. »

Jérôme Fouillé, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis de nous associer à Barts Health pour le premier développement axé sur l'innovation du Cluster. Cavell Street créera une nouvelle plateforme permettant aux entreprises internationales de collaborer directement avec les cliniciens du NHS, renforçant ainsi la position du Cluster en tant que centre de premier plan pour l'innovation appliquée aux soins de santé. »

À propos du Barts Life Science Cluster

Situé à Whitechapel, dans l'Est de Londres, et ancré autour du Royal London Hospital, le Barts Life Sciences Cluster vise à créer un écosystème de classe mondiale rassemblant les activités cliniques, la recherche, l'innovation et le secteur commercial dans les domaines de la MedTech, de l'intelligence artificielle, de la santé numérique et de la thérapeutique. Le Cluster intègre le Royal London Hospital, réputé pour son excellence clinique et la diversité de ses patients, et se situe à proximité de l'université Queen Mary de Londres, consacrée à la recherche. Sa mission est d'accélérer le développement et l'adoption de l'innovation, de favoriser une croissance économique inclusive et d'améliorer les résultats en matière de santé pour les patients de l'Est de Londres et au-delà. Vous trouverez une image du Cluster ainsi que de plus amples informations sur le site web de Barts Life Sciences.

À propos du Barts Health NHS Trust

Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de livres sterling et un effectif de plus de 20 000 personnes, Barts Health est l'un des principaux prestataires de soins de santé en Grande-Bretagne et l'un des plus grands organismes de santé publique du pays. Les cinq hôpitaux du Trust – le St Bartholomew's Hospital dans la City, le Royal London Hospital à Whitechapel, le Newham Hospital à Plaistow, le Whipps Cross Hospital à Leytonstone et le Mile End Hospital – dispensent des soins compatissants et de haute qualité aux 2,5 millions d'habitants de l'Est de Londres et au-delà, notamment en mettant au monde plus de 14 000 bébés chaque année et en traitant plus de 7 000 patients par jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bartshealth.nhs.uk.

À propos de H.I.G. Capital

Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, susceptibles de bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Jérôme Fouillé

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg