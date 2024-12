H.I.G. Realty investit dans un deuxième projet d'habitation au centre de Londres

LONDRES, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 66 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a investi dans une transaction hors marché pour acquérir un terrain stratégique à Southwark, à Londres. Cette opération constitue la deuxième coentreprise avec HUB Residential, l'un des principaux promoteurs résidentiels du Royaume-Uni.

Le site est la dernière acquisition d'un projet de régénération de 10 acres à Elephant Park. Réalisé en partenariat avec Lendlease, une société mondiale de construction et d'immobilier, et le conseil municipal de Southwark, le projet a déjà permis de construire près de 3 000 logements abordables, à louer ou à vendre. Il dispose également d'un parc public de deux acres, avec des aires de jeux en pierre naturelle, des jeux d'eau et un réseau de chauffage à zéro émission pour desservir la communauté résidentielle émergente.

Une fois achevé, le site offrira un projet à usage mixte, durable et géré de manière professionnelle, avec les meilleurs équipements sur place, des homologations ESG et des logements abordables dont la communauté a grand besoin. Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, a déclaré : « Le marché résidentiel londonien continue de bénéficier de fondamentaux solides. Nous nous engageons à développer cette plateforme et sommes fiers d'investir dans des sites de qualité qui fournissent des logements privés et abordables à la ville. »

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, a ajouté : « Cette transaction démontre une fois de plus notre confiance dans le secteur de l'habitat londonien et notre capacité à trouver et à réaliser des transactions hors marché. Nous sommes ravis de travailler à nouveau aux côtés de HUB Residential pour développer notre plateforme de vie sur un site déjà doté d'équipements importants et d'une offre communautaire solide. »

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 66 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong, H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses affiliés.

