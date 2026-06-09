H.I.G. WhiteHorse fournit un financement à Novacel

LONDRES, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'un des leaders mondiaux de l'investissement alternatif avec 75 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer avoir fourni un financement dans le cadre de l'acquisition de Chargeurs Films de Protection (« Novacel », la « Société » ou le « Groupe ») par KPS Capital Partners, LP (« KPS »).

Créée en 1982, en tant que division de la Compagnie Chargeurs Invest SA spécialisée dans les films de traitement et de protection, Novacel est un fabricant mondial de films de traitement et de protection, de rubans techniques et de machines spéciales qui protègent les surfaces industrielles pendant la fabrication, le transport et l'installation. L'entreprise dessert plus de 3 000 clients dans le monde et propose une gamme diversifiée de marchés finaux et d'applications industrielles, avec des activités en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique. Novacel dispose d'une empreinte industrielle diversifiée avec des sites de production principaux en France, en Italie et aux États-Unis.

Ce nouveau financement soutiendra la transition de Novacel vers une plateforme indépendante suite à son détachement de la Compagnie Chargeurs Invest SA et aidera le Groupe à mettre en œuvre sa stratégie de croissance sous l'égide de KPS.

Pascal Meysson, responsable de H.I.G. WhiteHorse Europe, a déclaré : « Nous connaissons KPS et travaillons avec cette entreprise depuis de nombreuses années, et nous l'apprécions en tant que sponsor de niveau 1. Novacel présente toutes les caractéristiques d'une externalisation réussie : des positions de premier plan sur le marché, un savoir-faire industriel approfondi, des relations de longue date avec les clients et un potentiel de croissance important. C'est exactement le type de transaction où H.I.G. WhiteHorse peut mettre à profit sa grande expérience dans le domaine des scissions complexes et des entreprises industrielles. »

À propos de Novacel

Novacel est un fabricant mondial de films de traitement et de protection, de rubans techniques et de machines spéciales utilisées pour protéger les surfaces industrielles pendant la fabrication, le transport et l'installation. Fondée en 1982, l'entreprise compte plus de 3 000 clients dans le monde entier dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'électroménager et des transports. Novacel exploite des sites de production en France, en Italie et aux États-Unis, soutenus par un réseau mondial de centres de service et de distribution. Pour plus d'informations, visitez le site novacel-solutions.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Pascal Meysson

Directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe

[email protected]

Charles Bourgeois

Directeur général

[email protected]

Jason Hicks

Directeur général

[email protected]

H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

T : +44 (0) 207 318 5700

hig.com