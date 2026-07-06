H.I.G. Capital signe un accord définitif en vue de l'acquisition de TERRAS

LONDRES, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif de premier plan à l'échelle mondiale gérant 75 milliards de dollars d'actifs, a le plaisir d'annoncer qu'une de ses filiales a conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans TERRAS Group (« TERRAS » ou la « société »). Les cofondateurs de TERRAS, Dirk Sojka et Ralf Sojka, réinvestiront aux côtés de H.I.G., confirmant ainsi leur engagement en faveur de la poursuite de la croissance de l'entreprise.

Basée à Montabaur, en Allemagne, TERRAS est l'un des principaux prestataires de services d'ingénierie et de construction d'infrastructures dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie, du numérique, de l'eau et du développement urbain de la région DACH. La société propose des solutions complètes en matière d'infrastructures civiles, couvrant les infrastructures régionales, l'ingénierie spécialisée des fondations, la construction ferroviaire et les services d'ingénierie connexes. Dans un contexte d'importants besoins d'investissement en infrastructures de l'Allemagne, d'une transition énergétique qui s'accélère et d'une demande croissante en infrastructures numériques, TERRAS a toutes les cartes en main pour poursuivre sa croissance. H.I.G. prévoit de soutenir la prochaine phase d'expansion de la société en renforçant sa présence sur ses marchés allemands actuels, tout en se développant de manière sélective dans de nouvelles zones géographiques.

Rohin Jain, directeur général de H.I.G. Middle Market Europe, déclare : « TERRAS incarne parfaitement le type d'entreprise avec laquelle nous souhaitons nouer un partenariat : une plateforme dirigée par ses fondateurs, dotée d'un formule éprouvée et opérant sur un marché vaste et structurellement attractif. Le retard accumulé depuis des décennies en matière d'investissements dans les infrastructures en Allemagne, conjugué à l'accélération de la transition énergétique, offre à la société une opportunité exceptionnelle de croissance à long terme. Nous sommes fiers d'être leur partenaire pour ce nouveau chapitre, et nous nous réjouissons à la perspective d'accompagner l'équipe dans son ambition de faire de TERRAS une entreprise d'envergure véritablement nationale et européenne ».

Dirk Sojka et Ralf Sojka, cofondateurs de TERRAS, ajoutent : « Lorsque nous avons fondé TERRAS, nous avions une vision claire : créer une plateforme capable de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures civiles, tout en préservant la culture entrepreneuriale qui fait le succès des spécialistes régionaux. Aujourd'hui, cette vision devient réalité, et nous pensons que nous n'en sommes qu'au début de notre histoire. H.I.G. possède une connaissance approfondie de notre activité et a fait ses preuves en matière de partenariat avec des entreprises dirigées par leurs fondateurs afin de soutenir notre prochaine phase de croissance ».

À propos de TERRAS

Fondé en 2014 et basé à Montabaur, en Allemagne, TERRAS Group est le premier prestataire de services d'ingénierie et de construction d'infrastructures dans la région DACH. La société propose à ses clients des secteurs public et privé une gamme complète de services couvrant la planification, l'exécution et la gestion des déchets, et dispose d'une expertise spécialisée dans le génie civil régional, les fondations spéciales, la construction ferroviaire, les services d'ingénierie, ainsi que dans les ressources connexes, notamment les carrières, les décharges de terre et le recyclage. TERRAS accompagne des clients dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie, du numérique, de l'eau et de l'urbanisation, en s'appuyant sur un modèle de pôles régionaux qui allie l'esprit d'entreprise local à une gouvernance centralisée, à la gestion des achats et au partage des meilleures pratiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur terras.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure est axé sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Rohin Jain

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com