H.I.G. WhiteHorse verstrekt financiering aan Novacel

LONDEN, 9 juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van H.I.G. Capital ("H.I.G."), wereldwijd een toonaangevende maatschappij in alternatieve beleggingen met een beheerd kapitaal van USD 75 miljard, kondigt met genoegen aan een financiering te hebben verstrekt ter ondersteuning van de overname van Chargeurs Films de Protection ("Novacel", het "Bedrijf" of de "groep") door KPS Capital Partners, LP ("KPS").

Novacel, opgericht in 1982 als de afdeling Processing and Protective Films van Compagnie Chargeurs Invest SA, is een wereldwijde fabrikant van proces- en beschermende folies, technische tapes en speciale machines die industriële oppervlakken beschermen tijdens productie, transport en installatie. Het Bedrijf bedient meer dan 3.000 klanten wereldwijd in een breed scala aan industriële eindmarkten en toepassingen, met activiteiten in Europa, Amerika en Azië-Pacific. Novacel heeft een gediversifieerde industriële aanwezighed met kernfabrieken in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Dit nieuwe financieringspakket zal de overgang van Novacel naar een onafhankelijk platform ondersteunen na de afsplitsing van Compagnie Chargeurs Invest SA en de groep ondersteunen bij de uitvoering van zijn groeistrategie onder eigendom van KPS.

Pascal Meysson, Hoofd van H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "We kennen en werken al vele jaren met KPS en waarderen hen als een Tier 1-sponsor. Novacel heeft alle kenmerken van een succesvolle afsplitising: toonaangevende posities, diepgaande industriële expertise, langdurige klantrelaties en een aanzienlijk groeipotentieel. Dit is precies het soort transactie waarbij H.I.G. WhiteHorse gebruik kan maken van zijn diepgaande ervaring in het ondersteunen van complexe afsplitsingen en industriële bedrijven."

Over Novacel

Novacel is een wereldwijde fabrikant van proces- en beschermende folies, technische tapes en speciale machines die gebruikt worden om industriële oppervlakken te beschermen tijdens productie, transport en installatie. Opgericht in 1982, bedient het Bedrijf meer dan 3.000 klanten wereldwijd in bouw-, industrie-, apparatuur- en transporttoepassingen. Novacel exploiteert productielocaties in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten, ondersteund door een wereldwijd netwerk van service- en distributiecentra. Ga voor meer informatie naar novacel-solutions.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is wereldwijd een toonaangevende maatschappij in alternatieve beleggingen met een vermogen van USD 75 miljard onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele, operationeel en meerwaardegerichte aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe kredietverstrekking) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardevermeerderingspotentieel, dat kan profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de beleggingsmaatschappij omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde bedrijven.

Contactpersoon:

Pascal Meysson

Hoofd van H.I.G. WhiteHorse Europe

[email protected]

Charles Bourgeois

Managing Director

[email protected]

Jason Hicks

Managing Director

[email protected]

H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com