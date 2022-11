Higer Bus Company dessert la COP27 à l'aide de ses autobus électriques

SUZHOU, Chine, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 6 novembre 2022, la 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) a débuté à Charm el-Cheikh, en Égypte. Cette conférence est axée sur la mise en œuvre et aborde les questions climatiques d'un point de vue pratique. Seule marque de bus chinoise à desservir la COP27, Higer assure le service de navette sans émission de carbone pour la conférence grâce à 30 autobus électriques. Higer Bus, la première société chinoise de bus à technologie propre, fait preuve d'engagement et de force pour desservir de telles conférences internationales et représente la solution chinoise aux défis climatiques dans le secteur mondial des transports publics.

Higer Bus Company Serves COP27 with Electric Buses

Ces bus, conçus par Higer et son partenaire égyptien, G Company, circulent entre Charm el-Cheikh, la zone bleue et la zone verte du site, et fournissent d'excellents services aux représentants des gouvernements et des organisations internationales. Le design futuriste, l'absence d'émissions de carbone et le confort de conduite ont attiré l'attention et suscité les éloges de personnes de tous horizons.

En 2020, G Company et Higer Bus ont convenu de localiser la production de bus afin de satisfaire aux ambitions écologiques de l'Égypte. En conséquence, G Company a investi dans la construction d'une infrastructure de fabrication moderne et a commencé à produire les bus à technologie propre de Higer. Grâce à la vaste expérience de Higer dans les projets KD à l'étranger et à leur vision environnementale commune, les deux parties se sont rapprochées et ont signé un contrat portant sur la construction de bus électriques en Égypte pour les services de transport de la COP27.

Des personnes familières avec la question ont déclaré que ces bus personnalisés, ornés de motifs uniques pour la conférence, dotés d'une suspension pneumatique et d'une capacité accrue du climatiseur et de la batterie, sont conçus pour l'environnement local de l'Égypte et les besoins du service de navette de la COP27.

« Nous avons formé et affecté une équipe spéciale COP27 composée de 13 ingénieurs chevronnés de G Company. Cette équipe est chargée de l'entretien des véhicules afin d'assurer leur bon fonctionnement tout au long de la conférence », a déclaré un membre du personnel de service de Higer sur place.

Dans le contexte de la crise énergétique croissante et des événements climatiques extrêmes, la transformation électrique et à faible émission de carbone de l'industrie du transport est devenue un consensus mondial. Xia Guolin, responsable de la région Afrique chez Higer Bus, a indiqué : « Pour atteindre l'objectif de réduction des émissions à faible teneur en carbone, le secteur des transports doit accélérer son processus de réforme. Ce projet conjoint témoigne de l'engagement de l'Égypte à intensifier la transformation des transports publics à émissions nulles, et des solutions de mobilité durable de la Chine pour lutter contre le changement climatique. »

La COP27 démontre la détermination croissante à relever les défis climatiques mondiaux. Pour répondre de manière proactive à l'initiative de la conférence, Higer Bus contribuera continuellement à la conservation de l'énergie et à la réduction des émissions, en proposant des produits technologiques durables plus fiables et des services efficaces, afin de bâtir un avenir durable en termes de coexistence harmonieuse entre les humains, les véhicules et la nature.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945891/Higer_Bus_Company_Serves_COP27_with_Electric_Buses.jpg

SOURCE Higer