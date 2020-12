High-Tech-Zone Chengdu: Beschleunigung des Baus eines High-Tech-Parks von Weltklasse

CHENGDU, China, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr markiert den Abschluss des Aufbaus einer in jeder Hinsicht mäßig prosperierenden Gesellschaft und des 13. Fünfjahresplans in China. Das Jahr 1988 war Zeuge der Vorbereitungen für den Bau der High-Tech-Zone Chengdu im Rahmen der landesweiten Reform. Heute hat sich diese zur wirtschaftsstärksten Region mit den reichsten Ressourcen im Bereich Innovation und dem modernsten Städtebau in Zentral- und Westchina entwickelt.