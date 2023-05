Higher Education Press präsentierte die neuesten Frontiers Journals-Ausgaben auf der Londoner Buchmesse 2023

LONDON, 1. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Higher Education Press, einer der führenden akademischen und Bildungsverlage Chinas, freute sich sehr über seine Teilnahme an der Londoner Buchmesse (London Book Fair), die vom 18. bis zum 20. April 2023 stattfand. Mehr als 80 Bücher aus verschiedenen Kategorien wurden ausgestellt, darunter chinesische Themen, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Technologie. In einem speziellen Bücherregal wurden dabei mehr als 30 Reihen der „Frontiers Journals" von Higher Education Press präsentiert.

Higher Education Press Frontiers Journals Poster at London Book Fair

Die HEP Frontiers Journals wurden von Higher Education Press (HEP) 2006 ins Leben gerufen. Die akademische Zeitschriftenreihe in englischer Sprache behandelt umfangreiche Themenbereiche wie Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Life Sciences, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Als führende akademische Marke hat HEP Frontiers Journals das Interesse vieler internationaler akademischer Verlage sowie Leser geweckt, die auf der Suche nach glaubwürdigen, maßgeblichen Stimmen in der akademischen Verlagsbranche sind.

Ein wichtiger Teil der Ausstellung ist die Engineering Series. Diese Weltklasse-Zeitschrift wird gemeinsam mit der Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press veröffentlicht. Sie lädt renommierte Experten aus der ganzen Welt zur Mitwirkung als Redaktionsmitglieder ein und möchte eine hochrangige Plattform bieten, auf der akademische Leistungen von großer Bedeutung für Ingenieurwissenschaften und Technologie verbreitet und geteilt werden können.

Higher Education Press Frontiers Journals leistet seit fast zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in Chinas Hochschulverlagsbranche und pflegt dabei einen starken Fokus auf Qualität und Innovation. Der Verlag hat sich mit führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen in China sowie in aller Welt zusammengeschlossen, um Studierenden und Wissenschaftlern weltweit hochmoderne Forschungsergebnisse und aktuelles Wissen zu vermitteln.

Während der Messe besuchten zahlreiche Branchenexperten aus aller Welt die Higher Education Press Frontiers Journals-Ausstellung und loteten potenzielle Kooperationen und Partnerschaften aus. Sie wurde auch von den Besuchern, Verlegern, Autoren und Agenten positiv aufgenommen, die begeistert davon waren, die neuesten Forschungsergebnisse und Erkenntnisse von der internationalen akademischen Austauschplattform Chinas zu sehen.

Medienkontakt:



Yueqi Xiao

07460722873

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2065878/HEP_Frontiers_Journal_Poster.jpg

SOURCE Higher Education Press Frontiers Journals