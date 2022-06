Highlander Partners annonce l'acquisition de McIntosh Group, le leader de la technologie audio grand public haut de gamme

McIntosh Group servira de point d'ancrage à la nouvelle plateforme technologique de luxe Highlander

DALLAS, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. (« Highlander »), une société d'investissement privée de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de McIntosh Group, par le biais d'une société holding nouvellement formée (« le Groupe » ou « la Société »). McIntosh Group est un leader et un innovateur dans la catégorie audio haut de gamme depuis des décennies et fabrique et distribue aujourd'hui dans le monde entier les meilleurs amplificateurs, enceintes, platines et autres produits audio sous plusieurs marques renommées. La société est motivée par son dévouement à la performance de qualité, à la technologie sophistiquée, au design raffiné et à la fabrication artisanale. Ces principes ont donné naissance à des marques reconnues pour leur design incomparable, la qualité de leurs produits et l'expérience de leurs consommateurs.

Le groupe est ancré par la légendaire marque McIntosh. Depuis 1949, les amplificateurs McIntosh sont conçus et fabriqués à la main à Binghamton, dans l'État de New York, et ont connu une histoire incroyable, ayant alimenté des événements allant des inaugurations présidentielles à Woodstock '69. Les amplis McIntosh sont mondialement connus à la fois pour leur design emblématique - tubes classiques, boutons et la fameuse plaque frontale bleue à compteur - et pour leur qualité audio puissante et inégalée.

Le Groupe compte également Sonus Faber, un concepteur et fabricant de haut-parleurs de luxe. Basée à Vicence, en Italie, l'héritage de la marque est centré sur le savoir-faire de ses artisans, qui aboutit à la création des produits audio les plus élégants du monde. Sonus Faber propose une gamme de produits allant des haut-parleurs conçus de main de maître aux solutions installées sur mesure, en passant par les enceintes de streaming sans fil de pointe. Comme McIntosh, Sonus Faber allie design et innovation pour créer des produits technologiques supérieurs qui sont aussi des œuvres d'art, vénérées par les audiophiles et les consommateurs soucieux du design.

En outre, McIntosh Group fournit des services de distribution entièrement intégrés en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, au Royaume-Uni et au Benelux pour ses marques propres ainsi que pour plusieurs marques tierces, notamment Pro-Ject (platines haut de gamme), Rotel (amplificateurs et appareils électroniques haut de gamme) et Bassocontinuo (supports audio de fabrication italienne). Le groupe peut également se targuer d'une activité florissante dans le domaine du divertissement automobile, fournissant la technologie audio pour certains modèles haut de gamme, notamment le Grand Wagoneer et le Jeep Grand Cherokee L sous la marque McIntosh et les Maserati Grecale et MC20 sous Sonus Faber.

Jeff L. Hull, président et CEO de Highlander Partners, a commenté : « Depuis plusieurs années, nous avons fait évoluer notre stratégie d'investissement autour des marques axées sur le consommateur et des produits de luxe. L'opportunité d'acquérir des marques aussi fortes que celles du Groupe McIntosh ne se présente pas souvent et nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire partie du prochain chapitre de la société. Nous pensons qu'il existe une opportunité unique d'acquérir d'autres marques de technologie de luxe grand public et nous avons l'intention de rester actifs dans cette catégorie. »

Jeff Poggi et Charles Randall, co-PDG du McIntosh Group ont commenté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre trajectoire de croissance aux côtés de l'équipe Highlander. À travers toutes les marques et catégories de produits, nous continuons à voir des résultats remarquables et un excès d'opportunités ; nous pensons que l'approche financière et l'expertise opérationnelle d'Highlander peuvent aider à saisir ces perspectives. »

Ben Slater, partenaire chez Highlander, ajoute : « McIntosh Group se trouve à l'intersection de plusieurs tendances fortes auxquelles nous sommes impatients de participer. L'environnement résidentiel évolue rapidement, la technologie devenant un composant intégral dans toute la maison. De plus, les consommateurs de tout le spectre démographique exigent plus que jamais un son haute-fidélité, et les marques haut de gamme telles que McIntosh et Sonus Faber sont de plus en plus considérées comme des œuvres d'art fonctionnelles. »

Lincoln International LLC a agi en tant que conseiller financier, et Shearman & Sterling LLP a agi en tant que conseiller juridique pour le McIntosh Group. Highlander Partners était représenté par Katten Muchin Rosenman LLP en tant que conseiller juridique.

À propos de McIntosh Group

Le McIntosh Group est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements audio domestiques haut de gamme. La société propose une large gamme de produits audio haut de gamme à travers plusieurs marques, s'adressant à une base très fidèle de passionnés d'audio et de mélomanes. Le dénominateur commun de toutes les marques du McIntosh Group est l'objectif de donner vie au son grâce à des produits de qualité conçus pour être performants. McIntosh Group s'efforce d'assurer le développement à long terme de chacune de ses marques dans le respect de leur identité, de leur héritage et de leur expertise. Pour plus d'informations, visitez www.mcintoshgroup.com .

À propos d'Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est une société d'investissement privée basée à Dallas et disposant de plus de 2 milliards de dollars de capitaux propres. La société se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs ciblés dans lesquels les directeurs de la société ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander Partners utilise une approche d'investissement « acheter et bâtir », créant de la valeur en aidant les entreprises à se développer à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, consultez le site : www.highlander-partners.com .

