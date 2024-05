Highperformr obtient un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars pour aider les entreprises B2B à se développer en amplifiant leur présence sociale

WILMINGTON, Delaware, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Highperformr, une startup d'IA générative, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars et lancé son produit, Highperformr for Teams, une plateforme moderne de gestion des médias sociaux conçue pour aider les entreprises B2B à maximiser le retour sur investissement (ROI) de leurs efforts en matière de médias sociaux, en amplifiant leur présence sociale et en suscitant un engagement significatif.

Highperformr Founders Ramesh and Srivatsan (L to R)

Le cycle de financement a été mené par Venture Highway, avec la participation de Neon, DeVC et d'investisseurs providentiels notables. L'investissement sera utilisé pour la R&D afin de développer les capacités natives d'IA de Highperformr et de construire un réseau de distribution solide.

« Nous sommes ravis d'introduire Highperformr sur le marché, a déclaré Srivatsan Venkatesan, cofondateur et PDG de Highperformr, Notre plateforme est conçue pour permettre aux entreprises B2B de libérer tout le potentiel des réseaux sociaux, en générant un véritable retour sur investissement et de la croissance. Nous sommes convaincus que les capacités de vente sociale de Highperformr peuvent permettre aux équipes d'exploiter les réseaux sociaux pour générer et entretenir des prospects, tandis que nos capacités d'IA générative automatisent les flux de travail pour favoriser l'adoption et la cohérence parmi les utilisateurs. »

« Développer un pipeline avec des budgets limités est un défi auquel sont confrontés de nombreux directeurs marketing, a ajouté Ramesh Ravishankar, cofondateur et directeur de la croissance chez Highperformr. Les 95 % d'utilisateurs qui ne recherchent pas activement des produits en ligne sont souvent négligés dans les stratégies de génération de la demande. Nous inversons le scénario en nous concentrant sur les 95 % d'utilisateurs qui ne recherchent pas activement des produits en ligne, et en construisant une communauté et un public cible qui peuvent conduire à un engagement significatif et à des conversions. »

La plateforme de présence sociale de Highperformr, Highperformr for Teams, est conçue pour aider les entreprises B2B à rationaliser leurs flux de travail sur les réseaux sociaux, à prendre en charge la publication sociale, la planification et le crossposting, la collaboration d'équipe avec des flux de travail d'approbation, le développement de la marque par le biais de la défense des intérêts des employés, la vente sociale, ainsi que les analyses et les insights pilotés par l'IA sociale.

Les fondateurs, Sri et Ramesh, ont acquis l'expérience de la création de produits de gestion de la relation client (CRM) et de la croissance d'entreprises chez Freshworks et Google. Ils sont motivés par le besoin d'innover et d'aider les entreprises à s'engager avec leurs clients de manière efficace et à évoluer efficacement.

« Avec ce premier cycle de financement et la réponse positive à notre produit, Highperformr est prête à bousculer le marché du CRM social et à construire un produit qui s'appuiera sur les technologies des grands modèles de langage (LLM) et d'IA générative pour redéfinir la façon dont les entreprises B2B s'engagent avec leur public et stimulent la croissance », a commenté Sri.

À propos de Highperformr

Highperformr est une startup qui ouvre la voie à une présence sociale basée sur l'IA générative pour les entreprises B2B. La plateforme Social AI de Highperformr aide les entreprises à augmenter leur retour sur investissement sur les réseaux sociaux en amplifiant leur présence sociale et en suscitant un engagement significatif sur les plateformes sociales.

Highperformr s'est donné pour mission de redéfinir le CRM social, en s'appuyant notamment sur les LLM. Les fondateurs Sri et Ramesh ont acquis de l'expérience dans la création de produits CRM performants et dans la croissance d'entreprises chez Freshworks et Google, et sont passionnés par la redéfinition de la manière dont les entreprises s'engagent avec leurs clients. Highperformr a été fondée en juillet 2023 et son siège social se trouve dans le Delaware, aux États-Unis, et possède des bureaux en Inde.

