HIGHSTAR participera au Battery Experts Forum2024 en Allemagne et lancera une série de batteries sans languettes.

DARMSTADT, Allemagne, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum des experts en batteries est l'une des principales conférences dans le domaine de la technologie des batteries au niveau mondial, rassemblant des experts de l'industrie et du monde universitaire. L'événement couvre un large éventail de matériaux innovants et de technologies de fabrication avancées, et s'étend aux secteurs des véhicules électriques et du stockage de l'énergie. HIGHSTAR participera à cet événement pour présenter sa toute dernière cellule tabless dans le domaine de la petite puissance, apportant un saut de performance ultime aux utilisateurs mondiaux grâce à l'innovation technologique, et contribuant à une expérience de vie plus intelligente et plus verte.

Lors de cette exposition, HIGHSTAR présentera la recherche sur les applications, les progrès, les défis et les perspectives d'avenir des cellules tabless dans le domaine de la petite puissance. La technologie sans languette, avec une toute nouvelle conception de la structure de soudage final et du système de matériaux de la cathode et de l'anode, a réalisé une percée. En s'attaquant à des problèmes tels que la résistance interne élevée, l'échauffement et la courte durée d'endurance, HIGHSTAR a apporté une meilleure solution, en améliorant considérablement les cellules des batteries en termes de performance, de fiabilité et de durée de vie.

Par rapport aux cellules cylindriques traditionnelles, les cellules HIGHSTAR Super Power tabless présentent non seulement une résistance interne extrêmement faible, inférieure à 4mΩ, pour une décharge plus rapide, mais elles offrent également d'excellentes performances de charge de 2C et plus, permettant une charge super rapide de 30% SOC à 80% SOC en l'espace de 10 minutes. En outre, ils présentent des performances supérieures en matière de basses températures et de cyclisme, ce qui contribue fortement à la transformation écologique des entreprises.

HIGHSTAR se concentre sur la recherche et la fabrication de batteries depuis plus de 30 ans, en explorant continuellement les derniers développements dans la technologie des batteries et en adoptant activement les technologies de pointe. L'entreprise, qui s'appuie sur des produits et des technologies de pointe, continue de s'engager dans la recherche et l'application de l'énergie verte. Lors du Forum des experts en batteries, HIGHSTAR se réjouit de pouvoir discuter et partager les dernières avancées en matière de technologie des batteries avec des experts et des partenaires de l'industrie mondiale, et de promouvoir conjointement le développement écologique de l'industrie. Ce grand événement devrait permettre à la technologie tabless de HIGHSTAR d'insuffler une nouvelle vitalité au développement mondial de la technologie des batteries et de contribuer à l'avènement d'un avenir sans carbone.

Le 5 novembre, de 14h10 à 14h40 (heure locale), lors du Battery Experts Forum 2024 à Darmstadt, Allemagne, sur le stand SB-31, HIGHSTAR vous invite cordialement à visiter l'exposition et à assister au lancement de ce nouveau produit. Restez à l'écoute !

