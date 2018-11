Hikvision присоединяется к форуму FIRST

Членоство в Форуме групп реагирования на происшествия и обеспечения безопасности наглядно демонстрирует приверженность компании делу обеспечения кибербезопасности

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 6 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, ведущий мировой производитель оборудования для систем безопасности, сегодня сообщила, что Центр реагирования на угрозы безопасности Hikvision (Hikvision Security Response Center (HSRC)) отныне является членом Форума групп реагирования на происшествия и обеспечения безопасности (Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) ) - общепризнанного мирового лидера в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.

FIRST - это международная федерация проверенных групп противодействия компьютерным нарушениям, которые совместными усилиями урегулируют инциденты, связанные с компьютерной безопасностью и продвигают реализацию программ предотвращения таких событий. Полное членство в FIRST дополнит текущие начинания Hikvision, направленные на расширение своих способностей противодействовать подобным нарушениям и обмен передовыми практическими наработками, а также предоставит центру HSRC возможность сотрудничества с более чем 400 членами федерации из 90 стран мира. Членами FIRST являются такие компании, как CISCO, Intel, IBM и Microsoft.

«Для команды Hikvision большая честь присоединиться к скоординированной глобальной инициативе по обеспечению кибербезопасности и предоставить свои знания, навыки и опыт для содействия созданию защищённой электронной среды, - отметил д-р Ван Бинь (Wang Bin), генеральный директор Лаборатории средств сетевой и информационной безопасности Hikvision, а также корпоративного подразделения сетевой безопасности. - Наша компания прилагает все усилия для непрерывного повышения эффективности и результативности программ реагирования на чрезвычайные ситуации, а также для предоставления клиентам по всему миру самых безопасных продуктов и сервисов».

В октябре этого года центр HSRC принял участие в проходившем в Шанхае Региональном симпозиуме FIRST в странах Азии и Океании. Руководитель центра г-н Вань Ли (Wan Li) поделился с участниками практическим примером бот-сети IoT в эпоху после Mirai и призвал производителей оборудования, специалистов в сфере безопасности, государственных регуляторов и других заинтересованных лиц к совместному решению актуальных проблем отрасли.

Компания Hikvision очень серьёзно относится к вопросам кибербезопасности, соблюдая все требования законодательства и нормативных актов в странах своего присутствия. Отвечая строжайшим правовым нормам, продукты Hikvision соответствуют требованиям ведущих отраслевых стандартов безопасности и защищённости, включая ISO 270001, ISO 9001:2008, CMMI Level 5 и AICPA SOC. Кроме того, модуль шифрования IPC и NVR от Hikvision получил сертификат соответствия Федеральному стандарту обработки информации (FIPS) США 140-2, учреждённому Национальным институтом стандартов и технологий (NIST).

