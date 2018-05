Hikvision annonce la sortie de ses nouvelles solutions de sécurité Turbo HD 5.0

S'appuyant sur ces avancées révolutionnaires en matière de sécurité, Hikvision a aujourd'hui présenté la gamme de produits de surveillance Turbo HD 5.0, dont les enregistreurs numériques AcuSense Turbo HD et les caméras ColorVu Turbo HD. Grâce à ces technologies, il est encore plus facile pour les entreprises et les particuliers d'identifier et de réagir aux failles de sécurité, tout en minimisant les interventions manuelles et les coûts liés à la sécurité.

Principaux atouts de l'enregistreur numérique AcuSense Turbo HD

Composée d'onze différents modèles d'enregistreurs numériques, la famille AcuSense exploite les dernières technologies d'apprentissage en profondeur pour améliorer la détection d'objets. Plus précisément, l'enregistreur numérique AcuSense Turbo HD détecte les véhicules ou les personnes, il filtre les fausses alarmes déclenchées par les animaux, les feuilles et autres objets insignifiants et minimise les contrôles manuels coûteux et chronophages. Autre avantage, la fonction de recherche rapide de cibles AcuSense identifie et extrait automatiquement les enregistrements contenant des personnes et des véhicules dans de vastes ensembles de données vidéo, évitant ainsi au personnel de chercher dans des ensembles de données volumineux.

Principaux atouts de la caméra ColorVu Turbo HD

Les caméras ColorVu Turbo HD fournissent des images vidéo en couleur d'une grande clarté 24h/24 et 7j/7, même dans les conditions de faible luminosité. Équipée d'un grand iris et d'un verre optique à faible dispersion, d'une lentille de diffusion anti-éblouissement, de grands pixels de détection, d'un éclairage supplémentaire chaud et de tout un ensemble d'autres technologies vidéo innovantes, la caméra est capable d'amplifier les couleurs, quel que soit le moment de la journée. Avec des images vidéo plus lumineuses et plus colorées, les clients Hikvision sont protégés contre les failles de sécurité, même lorsqu'elles surviennent la nuit.

Turbo HD 5.0 : une sécurité accrue à moindre coût

Le tout dernier Turbo HD 5.0 d'Hikvision porte les capacités des systèmes analogiques et de vidéosurveillance traditionnels à un niveau sans précédent et aide les entreprises à optimiser leur sécurité et à réduire leurs coûts de surveillance.

Frank Zhang, directeur général du département de marketing international des produits chez Hikvision, a déclaré : « Avec les enregistreurs numériques AcuSense Turbo HD, nous avons intégré une technologie révolutionnaire d'apprentissage en profondeur pour aider nos clients à filtrer les fausses alarmes, à trouver des preuves vidéo plus rapidement et à réagir aux véritables menaces de sécurité dès qu'elles se produisent. Dans le même temps, les caméras ColorVu Turbo HD fournissent des images claires et lumineuses, même dans l'obscurité la plus complète ; elles alertent immédiatement les clients des failles de sécurité et fournissent d'excellentes preuves vidéo lorsque cela est nécessaire. »

En savoir plus

Les capacités techniques et les spécifications des nouveaux produits Hikvision Turbo HD 5.0 sont présentées dans la brochure des produits Turbo HD 5.0. Pour plus d'informations, discutez de vos besoins en matière de sécurité avec un représentant Hikvision.

À propos d'Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants. Disposant d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision améliore les technologies de base de codage audio et vidéo, de traitement d'images vidéo et de stockage de données connexes, ainsi que les technologies prospectives telles que le cloud computing, le big data et l'apprentissage en profondeur. Outre la vidéosurveillance, Hikvision a également étendu son champ d'action aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Ne cessant de créer de la valeur pour ses clients, Hikvision exploite 33 filiales régionales à travers le monde afin de disposer d'une présence véritablement mondiale. Pour de plus amples informations, consultez www.hikvision.com .

