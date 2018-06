Hikvision annonce une importante extension de son programme de partenariat technologique (TPP) à l'IFSEC 2018

À l'IFSEC 2018, Hikvision présentera une importante extension de son programme de partenariat. Elle offrira aux partenaires une mine de ressources techniques et commerciales, dont une assistance à la mise sur le marché, une assistance technique approfondie, des outils de développement et d'intégration et des communications simplifiées avec les experts de Hikvision.

L'extension du TPP devrait se faire peu avant le lancement au troisième trimestre d'un programme renforcé de plateforme intégrée ouverte (Hikvision Embedded Open Platform, HEOP), avec possibilité d'acquérir une licence en ligne. Le programme HEOP, disponible dans le cadre de l'application à la source de Hikvision, permet aux partenaires de développer, d'intégrer et de lancer de nouvelles fonctionnalités pour les caméras Hikvision avec rapidité, facilité et efficacité.

Adler Wu, directeur mondial de l'alliance des partenaires technologiques de Hikvision, a déclaré : « Ensemble, nos programmes TPP et HEOP élargis offriront tout un ensemble de nouvelles opportunités commerciales à nos partenaires, tout en accélérant l'innovation et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée pour les clients. »

Exemples de partenariats réussis à l'IFSEC 2018

Hikvision présente actuellement à l'IFSEC 2018 sept impressionnantes solutions développées par ses partenaires afin d'illustrer leurs réussites communes et l'étendue de ce qui peut être accompli grâce à un partenariat.

Les solutions suivantes seront présentées :

Milestone Systems (système de surveillance vidéo)

Milestone Systems présente un plug-in de reconnaissance de plaque d'immatriculation innovant pour les caméras ANPR Hikvision. De plus, le logiciel Milestone est entièrement compatible avec les caméras thermiques Hikvision, offrant ainsi aux clients d'excellentes capacités de surveillance nocturne.

Eagle Eye Networks (cloud)

Eagle Eye Networks s'est associée à Hikvision pour fournir une surveillance sécurisée et complète dans le cloud. Proposant tout un ensemble de fonctionnalités de sécurité intégrées, dont Camera Cyber Lockdown, la solution d'Eagle Eye renforce davantage la protection contre les cyberattaques visant les caméras Hikvision.

IPS (analyse)

IPS VideoAnalytics, qui est intégré à Hikvision Embedded Open Platform (HEOP), prend en charge la détection en temps réel des objets ou des événements liés à la sécurité. IPS simplifie également le déploiement des caméras IP intelligentes de la série 5 de Hikvision grâce à une configuration Web simplifiée et une analyse basée sur les caméras.

OPTEX (détection)

OPTEX, fabricant de premier rang de capteurs, fournit des capteurs de détection d'intrusion IP qui sont désormais intégrés aux enregistreurs NVR de la série I de Hikvision. Ses capteurs, qui ne sont pas affectés par les variations d'éclairage et les conditions météorologiques défavorables, fournissent une détection des menaces extérieures et une activation des systèmes de sécurité extrêmement fiables.

Netgenium Systems (haut-parleurs IP à audio PoE)

Netgenium a intégré avec succès sa gamme de haut-parleurs IP intelligents à audio PoE dans les enregistreurs NVR et les caméras de surveillance de Hikvision. La solution intégrée permet de déclencher des fichiers audio préenregistrés stockés sur les haut-parleurs IP Netgenium à partir d'événements détectés par les enregistreurs NVR Hikvision tels que des mouvements vidéo et des entrées d'alarme.

Western Digital et Seagate (stockage)

Western Digital et Seagate propose une gamme de solutions de stockage qui s'intègrent parfaitement aux enregistreurs NVR Hikvision, avec une grande facilité d'installation et de mise en service (plug-and-play).

Un nouveau programme de partenariat technologique, de nouvelles opportunités

« Les programmes TPP et HEOP de Hikvision sont un véritable tremplin vers le succès pour ses partenaires », déclare Adler Wu. « L'IFSEC 2018 est une occasion idéale pour montrer l'étendue de ce que nous pouvons accomplir avec nos partenaires et nous espérons collaborer avec de nombreuses autres entreprises pour rendre notre plateforme encore plus puissante et proposer à nos clients de nouvelles solutions à valeur ajoutée. »

Pour plus d'informations sur les programmes TPP ou HEOP de Hikvision et sur leurs avantages pour votre entreprise, rendez-vous sur le stand de Hikvision no D300 à l'IFSEC et visitez l'espace consacré aux solutions développées en partenariat pour en savoir plus.

