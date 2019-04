Hikvision anuncia resultados financeiros de todo o ano de 2018 e do primeiro trimestre de 2019

HANGZHOU, China, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Hikvision, fornecedora líder mundial de produtos e soluções de segurança inovadores, divulgou seus resultados financeiros de todo o ano de 2018. O relatório anual mostra uma receita operacional total de RMB 49,84 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 18,93% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi de RMB 11,35 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 20,64% em relação ao ano anterior.

Em 2018, a receita operacional total no mercado nacional foi de RMB 35,65 bilhões, com crescimento de 20,18% em relação ao ano anterior, enquanto a receita operacional no exterior foi de RMB 14,19 bilhões, o que representa um crescimento de 15,90% em relação ao ano anterior.

Principais dados de contabilidade



2018 2017 Crescimento em relação ao ano anterior

(%) Receita operacional (RMB) 49.837.132.481,61 41.905.476.572,07 18,93% Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa

(RMB) 11.352.869.241,32 9.410.855.084,82 20,64%

Os resultados globais foram satisfatórios, levando em conta a complexidade do clima do mercado e a desaceleração da economia nacional chinesa.

Durante 2018, a Hikvision continuou a expandir o número de centros de negócios nacionais em províncias e abriu cinco subsidiárias novas no exterior e várias filiais novas. Com confiança no seu potencial de crescimento futuro, a empresa manteve um alto nível de investimento em P&D e agora emprega mais de 16.000 engenheiros de P&D. A força de trabalho cresceu 31%, somando um total de mais de 34.000 funcionários.

A empresa também conseguiu lançar novos produtos, soluções e tecnologias. Entre eles, a plataforma aberta Hikvision de IA foi aperfeiçoada para acelerar a implantação de aplicações inteligentes; para proporcionar mais clareza em locais escuros, foi lançada a nova geração de câmeras inteligentes da série DarkFighterX; terminais de reconhecimento facial que ajudam a melhorar o desenvolvimento de operações, gestão da força de trabalho e operações de segurança, entre outros.

Em 2018, a Hikvision continuou a investir em novas áreas de negócios. O negócio EZVIZ Smart Home demonstrou um crescimento saudável e continuou a dar lucro, enquanto o HikRobotics começou a dar lucro. Também foram feitos investimentos em outros negócios novos, como o Hikvision Automotive Electronics e o Hikvision Intelligent Storage.

A Hikvision também anunciou seus resultados financeiros do primeiro trimestre, demonstrando uma receita operacional total de RMB 9,94 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 6,17% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi de RMB 1,54 bilhões, refletindo um declínio de 15,41% em relação ao ano anterior. No entanto, com os recentes aumentos nas oportunidades de negócios no mercado nacional e crescimento estável nos mercados do exterior, a empresa tem uma visão positiva para o segundo trimestre de 2019.

Para ler a versão completa do relatório financeiro anual de 2018, clique AQUI.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma fornecedora líder mundial de produtos e soluções de segurança. Com uma grande equipe de P&D altamente qualificada, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para diversos mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance às indústrias de tecnologia de casas inteligentes, automação industrial e eletrônica automotiva para conquistar sua visão de longo prazo. Os produtos da Hikvision também fornecem uma poderosa inteligência empresarial para usuários finais, o que pode possibilitar operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva seus parceiros a aproveitar as vantagens dos muitos recursos de segurança cibernética que a Hikvision oferece, incluindo o Hikvision Cybersecurity Centre. Para obter mais informações, visite nosso site www.hikvision.com.

