Hikvision anuncia resultados financeiros do primeiro semestre (de janeiro a junho de 2019)

HANGZHOU, China, 24 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Hikvision, líder mundial no fornecimento de produtos e soluções de segurança inovadores, registrou uma receita operacional total de RMB 23,92 bilhões no primeiro semestre de 2019, representando um crescimento de 14,60% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa somaram RMB 4,22 bilhões, um crescimento de 1,67% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também relatou um forte desempenho financeiro durante o segundo trimestre de 2019, com 21,46% de crescimento da receita operacional total em relação ao mesmo período do ano anterior e 14,98% de lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior.