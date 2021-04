Hikvision divulga resultados financeiros do exercício de 2020 e do primeiro trimestre de 2021

HANGZHOU, China, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Hikvision, uma provedora de soluções de IoT com vídeo como sua principal competência, divulgou seus resultados financeiros do exercício de 2020. Em 2020, a Hikvision gerou um faturamento total de RMB 63,50 bilhões, com um crescimento de 10,14% em relação ao ano anterior e lucros líquidos atribuídos aos acionistas da empresa no valor de RMB 13,39 bilhões, refletindo um crescimento de 7,82% em relação ao ano anterior.