Hikvision divulga resultados financeiros do exercício de 2021 e do primeiro trimestre de 2022

Principais dados contábeis dos resultados financeiros da Hikvision no ano de 2021

O faturamento proveniente das operações no exterior em 2021 totalizou RMB 21,99 bilhões, com um crescimento de 24,23% em relação ao ano anterior, respondendo por 27% do faturamento total da empresa.

A Hikvision também divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022 e informou um faturamento de RMB 16,52 bilhões, o que representa um aumento de 18,11% em relação ao ano anterior. Os lucros líquidos atribuídos aos acionistas da empresa foram de RMB 2,28 bilhões, representando um crescimento de 5,29% em relação ao ano anterior.

Daqui em diante, a empresa continuará a se concentrar na inovação de tecnologias, produtos e soluções para gerar valor para os clientes e para a sociedade. A Hikvision está comprometida em atender a vários setores por meio de suas tecnologias de ponta de percepção de máquina, inteligência artificial e big data, liderando o futuro da AIoT.

O relatório anual completo de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022 podem ser visualizados aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803724/Hikvision_Full_Year_2021_Financial_Results.jpg

FONTE Hikvision Digital Technology

SOURCE Hikvision Digital Technology