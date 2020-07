Hikvision divulga resultados financeiros do primeiro semestre de 2020

Tendo encontrado condições sociais e econômicas globais incomuns no primeiro semestre de 2020, a Hikvision adaptou suas operações e conseguiu fazer com que as inovações tecnológicas atendessem às necessidades dos clientes, o que ajudou a superar desafios e manter o desenvolvimento estável. A Hikvision continuará trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros para manter operações estáveis, criar valor para os clientes e construir mais segurança, eficiência e sustentabilidade para comunidades em todo o mundo.

Para o relatório financeiro completo do primeiro semestre de 2020, clique aqui.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma provedora de soluções de IoT com o vídeo como sua principal competência. Com uma força de trabalho extensa e muito qualificada em Pesquisa e Desenvolvimento, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para uma ampla gama de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance às indústrias de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para alcançar sua visão de longo prazo. Os produtos Hikvision também fornecem poderosa inteligência de negócios para os usuários finais, o que pode permitir operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva os parceiros a aproveitar os muitos recursos de cibersegurança que a Hikvision oferece, incluindo o Hikvision Cybersecurity Center. Para mais informações, visite www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221848/Hikvision_2020_H1_Financial_Results.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221849/Hikvision_2020_H1_Financial_Results.jpg

FONTE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

