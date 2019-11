Hikvision expõe suas práticas inovadoras de inteligência artificial na nuvem na CPSE 2019

A AI Cloud da Hikvision é baseada em uma arquitetura distribuída incorporando a computação em nuvem e a computação edge. Expande os algoritmos da inteligência artificial (IA) da nuvem para um domínio edge de servidores e gravadores de vídeo presencial, e adicionalmente para edge nodes com câmeras de segurança e outros dispositivos da IoT. A arquitetura de três camadas serve de apoio para o objetivo de fornecer uma nova classe de aplicações mais inteligentes e mais rápidas alimentadas pela IA.

Na exposição, os visitantes viram em ação um grande número de aplicações de inteligência artificial na nuvem. Essas aplicações foram criadas para ajudar os clientes a atingir sua transformação digital em áreas como a da segurança pública, transporte, varejo, finanças, logística, comunitária, proteção ambiental, etc.

Sistema de transporte inteligente

Com a tecnologia de análise de vídeo baseada em IA, o sistema de transporte inteligente da Hikvision identifica violações de tráfego com o objetivo de reduzir o número de ferimentos e mortes humanas. Ao combinar as informações de vídeo com outros sistemas e algoritmos, os dados de tráfego podem ser visualizados em mapas da cidade direcionando o tráfego e melhorando as viagens urbanas diárias para o trabalho.

Varejo inteligente

As soluções de varejo inteligente da Hikvision abordam os desafios do setor varejista e oferecem tecnologias de ponta como análise de vídeo, big data, computação em nuvem e inteligência artificial para atender as necessidades dos varejistas off-line como shopping centers, supermercados e lojas de marca. As aplicações abrangem, entre outras, a contagem de pessoas, a análise da popularidade de mercadorias, o patrulhamento remoto de lojas, a supervisão da pessoa trabalhando na caixa, o gerenciamento de prateleiras e os contêineres automatizados.

Câmeras habilitadas por inteligência artificial

No estande da Hikvision, os visitantes conheceram as práticas da AI Cloud e também viram de perto os produtos inovadores que contribuíram para esses projetos como:

Câmeras de vídeo integradas a um radar: A integração de um radar de alta precisão com câmeras inteligentes de aprendizagem profunda possibilita a detecção a longa distância, sob qualquer condição climática.

Câmeras integradas de lentes múltiplas: Uma combinação de lentes múltiplas em um só dispositivo para atender aos requisitos multifuncionais dos usuários em um cenário único.

A Hikvision também expôs produtos inteligentes, inclusive câmeras Turbo HD 5.0 equipadas com IA, a Easy IP 4.0 Series com AcuSense e as tecnologias ColorVu da Hikvision, além das câmeras de aprendizagem profunda DeepinView.

A experiência da plataforma aberta com IA da Hikvision

No estande, os visitantes puderam também interagir com o armazenamento de algoritmos da plataforma aberta com IA da Hikvision e o processo de distribuição. O usuário, através de uma interface do usuário da AI Cloud, puderam conhecer como selecionar entre modelos de algoritmos diferentes de armazenamento, carregá-los em sua câmera com IA e executar em tempo real a identificação e a análise inteligente de objetos como salgadinhos de batata frita, extintores de incêndio e outros itens.

A AI Cloud da Hikvision foi desenvolvida para resolver desafios do mundo real em mercados verticais múltiplos, e para criar um valor contínuo para os usuários finais. A arquitetura de ponta é desenvolvida para possibilitar a colaboração entre parceiros na computação edge, aplicações da indústria, plataformas de serviços e sistemas padrão, e vários outros usos.

Sobre a CPSE

A feira CPSE 2019 contou com 9 halls com acima de 6.000 estandes, abrangendo uma área de 115.000 metros quadrados. É considerada a maior exposição da indústria de segurança global por 11 anos consecutivos. Mais de 1.500 fabricantes originados de mais de 100 países e regiões expõem produtos e soluções avançadas de tecnologia de segurança.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é líder global no fornecimento de produtos e soluções de segurança. Contando com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento extensa e altamente especializada, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para uma ampla gama de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision expande seu alcance para a tecnologia de casas inteligentes, automatização industrial e setores eletrônicos automotivos para atingir sua visão a longo prazo. Os produtos da Hikvision oferecem também uma inteligência de negócios poderosa para usuários finais, que permite operações mais eficientes e maior êxito comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva os parceiros a beneficiar-se dos inúmeros recursos de segurança cibernética que oferece, incluindo o Centro de Segurança Cibernética da Hikvision. Para mais informações acesse www.hikvision.com.

