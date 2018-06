Hikvision lance les caméras et RVR EasyIP 4.0 pour aider les petites et moyennes entreprises à maximiser la protection de leur site

Les produits EasyIP 4.0 reposent sur le Smart Codec H.265+ de Hikvision, qui réduit les besoins en bande passante et de stockage jusqu'à 50 % par rapport à H.265, ce qui permet aux petites et moyennes entreprises de réaliser d'importantes économies en matière d'informatique.

Avantage supplémentaire, la gamme EasyIP 4.0 présente nombre de nouvelles innovations technologiques pour aider les entreprises à maximiser leur surveillance et leur sécurité, dont :

Hikvision AcuSense – principaux avantages

L'intégration de Hikvision AcuSense dans les caméras IP EasyIP 4.0 et les RVR, permet de filtrer les fausses alarmes en étant précis à plus de 90 % et de réagir plus rapidement aux menaces réelles de sécurité. Hikvision AcuSense fonctionne en détectant les humains ou les véhicules et filtre efficacement les fausses alarmes déclenchées par des mouvements naturels, comme la pluie ou les feuilles. Grâce à des lumières stroboscopiques automatisées et des alarmes audio, les caméras Hikvision AcuSense dissuadent également les intrus potentiels avant qu'une brèche de sécurité ne se produise.

En outre, les caméras Hikvision AcuSense intègrent davantage la technologie Hikvision « Powered by DarkFighter », qui fournit des images de surveillance de qualité supérieure, même la nuit. Combiné avec des capacités vidéo ultra haute définition, Powered by DarkFighter permet aux entreprises d'identifier les menaces de sécurité et de réagir efficacement et fournit d'excellentes preuves vidéo en cas de brèche de sécurité.

En tant qu'extension de Hikvision AcuSense, les RVR EasyIP 4.0 offrent une fonction de « recherche rapide de cible » permettant aux équipes de sécurité de trouver rapidement des séquences en cas d'incident de sécurité. Cela permet aux équipes d'économiser de nombreuses heures car, autrement, les séquences devraient être trouvées manuellement.

Hikvision ColorVu – principaux avantages

Les caméras EasyIP 4.0 ColorVu utilisent un éclairage chaud supplémentaire, pour fournir des images vidéo en couleurs vives, même la nuit. Les capacités d'amélioration des couleurs 24 heures sur 24 sont alimentées par une super ouverture F1.0, un capteur plus élaboré, un éclairage chaud supplémentaire et toute une gamme d'autres technologies. Grâce à des vidéos plus vives et colorées, les caméras EasyIP 4.0 ColorVu assurent une protection contre les brèches de sécurité, de jour comme de nuit.

Les nouvelles caméras EasyIP 4.0 ColorVu peuvent être appairées à l'un des RVR AcuSense de Hikvision pour réduire au minimum les fausses alarmes et accélérer les recherches de cibles.

Protection sans précédent des sites pour les petites et moyennes entreprises

Les caméras et NVR EasyIP 4.0 offrent des solutions de surveillance de haute qualité et abordables pour les petites et moyennes entreprises.

Frank Zhang, le directeur général du département marketing international des produits chez Hikvision, a déclaré : « Avant, les fonctions de surveillance comme la vidéo ultra haute définition, la vidéo couleur nocturne et les lumières stroboscopiques automatisées, ainsi que les alarmes audio, étaient hors de portée de nombreuses petites entreprises. Aujourd'hui, avec la gamme EasyIP 4.0, nous avons rendu ces fonctionnalités accessibles aux petites et moyennes entreprises, ce qui les aide à atteindre des niveaux de protection de site beaucoup plus élevés. »

Pour en savoir davantage sur la solution de sécurité EasyIP 4.0 d'Hikvision, rendez-vous au stand #D300, à IFSEC International.

La nouvelle gamme de produits Hikvision EasyIP 4.0 sera disponible dans les canaux de distribution Hikvision autorisés, au troisième trimestre de 2018.

À propos d'Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants. La société améliore les technologies de base de codage audio et vidéo, de traitement d'images vidéo et de stockage de données connexes, ainsi que les technologies prospectives telles que le cloud computing, le big data et l'apprentissage en profondeur. Rendez-vous sur www.hikvision.com .

