Hikvision präsentiert neue ITS-Kamera zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

Die neue All-Rounder ITS-Kamera vereint Video, Radar und Zusatzbeleuchtung in einem Gehäuse und ermöglicht dadurch den Verkehrsbehörden eine einfachere Erkennung von Verstößen.

HANGZHOU, China, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat heute sein neuestes Produkt für die Verkehrsüberwachung vorgestellt - die All-Rounder ITS-Kamera, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Optimierung des Verkehrsflusses dient. Wie der Name schon sagt, bietet die Kamera eine ganze Reihe von Funktionen und Features: Geschwindigkeitserkennung, Erkennung von Verkehrsverstößen, automatische Kennzeichenerkennung und Analyse von Fahrzeugmerkmalen - all dies in einem einzigen kompakten Gehäuse.