Hikvision rende noti i risultati finanziari del primo semestre 2021

I ricavi di Hikvision provenienti dai mercati esteri ammontavano a 9,47 miliardi di CNY, con un aumento su base annua del 25,53%.

Nel primo semestre 2021, Hikvision ha ulteriormente ampliato i propri investimenti in R&S, arrivando a 3,88 miliardi di CNY, pari all'11,44% dei ricavi.

Nella perenne incertezza che caratterizza il contesto globale, Hikvision resta concentrata sull'innovazione tecnologica e sull'ottimizzazione delle attività per mantenere uno sviluppo aziendale solido e la creazione di valore per i propri clienti.

Informazioni su Hikvision

Hikvision è un fornitore di soluzioni IoT specializzato nella videosorveglianza. Potendo contare su un gran numero di dipendenti altamente qualificati impegnati delle attività di R&S, Hikvision produce una gamma completa di prodotti e soluzioni integrati per innumerevoli mercati verticali. Oltre al settore della sicurezza, Hikvision estende la sua portata ai settori della tecnologia domotica, dell'automazione industriale e dell'elettronica automobilistica per raggiungere la sua visione a lungo termine. I prodotti Hikvision forniscono inoltre una potente intelligence aziendale per gli utenti finali, che può consentire operazioni più efficienti e un maggiore successo commerciale. Impegnata a garantire la massima qualità e sicurezza dei suoi prodotti, Hikvision incoraggia i partner a sfruttare le numerose risorse per la sicurezza informatica offerte da Hikvision, compreso il centro per la sicurezza informatica Hikvision. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hikvision.com .

