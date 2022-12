Hikvision sedia a Cúpula Shaping Intelligence 2022, dedicada ao futuro da AIoT

DENPASAR, Indonésia, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Entre 29 e 30 de novembro, a Hikvision sediou a Cúpula Shaping Intelligence 2022 na ilha de Bali (Indonésia). Durante o encontro, a Hikvision, clientes, parceiros de tecnologia/soluções e outros líderes do setor se reuniram para analisar o futuro da AIoT e descobrir caminhos para o sucesso compartilhado.

"Vemos na vanguarda da AI, da IoT e de outras tecnologias excelentes oportunidades para inovar na área da AIoT e colaborar com nossos parceiros, para que possamos fornecer a organizações públicas e privadas diferentes soluções que otimizem a tomada de decisões e aumentem sua eficiência operacional", afirmou Keen Yao, vice-presidente da Hikvision, no discurso de abertura da cúpula.

Uma nova abordagem para promover a inovação, a colaboração e a abertura na AIoT

No evento, a Hikvision apresentou sua nova arquitetura de AIoT, que é composta por quatro camadas de inteligência, incluindo tecnologia, produtos de software e hardware, colaboração aberta entre ecossistemas, e aplicativos e soluções de AIoT.

"Nossa abordagem à AIoT pode ser vista como uma árvore cuja raiz é a inovação tecnológica. Essa inovação alimenta os produtos de hardware e software de AIoT, que são o tronco. Os galhos da árvore representam nosso ecossistema de parcerias abertas e colaborações, que possibilitam o desenvolvimento e a entrega de aplicativos inteligentes, os quais são como as folhas e os frutos da árvore", afirmou Frank Zhang, vice-presidente da Hikvision. "Com nossos parceiros, esperamos atender melhor às necessidades de um mercado em rápido desenvolvimento. Nossos clientes poderão, com a transformação digital de suas operações, encontrar um caminho mais fácil para a adoção da IA e para o sucesso".

Durante a cúpula, vários parceiros tecnológicos e clientes explicaram como usam as tecnologias e soluções de AIoT da Hikvision para melhorar a segurança e eficiência em seus setores.

Por exemplo, o Institute of Technical Education (ITE) de Singapura descreveu sua "Sala de Aula do Futuro", codesenvolvida com a Hikvision, que permitiu a transformação digital do processo pedagógico e o compartilhamento de materiais educacionais on-line. Um grande grupo de varejo, que gerencia mais de 5000 lojas na Tailândia, explicou como adotou a solução HikCentral para centralizar a gestão da empresa, reduzindo os custos e acelerando a digitalização de suas operações. Além disso, no setor de energia, uma grande usina solar no Vietnã usou as aplicações de segurança de um sistema de vídeo inteligente da Hikvision, equipado com câmeras térmicas, para realizar operações remotas 24 horas por dia e em qualquer clima.

Outra notícia do evento foi o anúncio do lançamento da versão 2.0 da Hikvision Embedded Open Platform (HEOP), uma plataforma que oferece aos parceiros da empresa um ambiente unificado e aberto para a operação e gerenciamento de aplicativos, permitindo a execução de algoritmos, aplicativos ou componentes de terceiros nos produtos de hardware de AIoT da Hikvision.

Tecnologias para um mundo melhor

Durante a cúpula, a Hikvision também lançou seu programa STAR, cujo objetivo é fazer parcerias com organizações sem fins lucrativos em todo o mundo e explorar formas inovadoras de promover a conservação ambiental e cultural através das tecnologias de ponta da empresa.

"A Hikvision está comprometida com a integração total da responsabilidade social a uma filosofia de desenvolvimento sustentável e acredita que a inovação tecnológica pode ajudar a criar um mundo melhor", afirmou Zhang. O programa STAR se concentrará em três áreas principais: monitoramento e conservação da biodiversidade, monitoramento e proteção ambiental, e preservação do patrimônio cultural.

Mais de 400 parceiros da Hikvision de todo o mundo participaram desta cúpula para compartilhar ideias, visões, experiências e práticas sobre megatendências tecnológicas na área da AIoT.

Para obter mais informações sobre o evento, acesse o site da Cúpula Shaping Intelligence 2022.

