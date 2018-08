Hillstone Networks aperfeiçoa StoneOS com detecção e prevenção de ameaças baseadas em ciclo de vida completo

SANTA CLARA, Califórnia, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, importante provedora de soluções de segurança de rede, anunciou hoje aperfeiçoamentos a sua plataforma de segurança, em um esforço contínuo para disponibilizar detecção e prevenção de ameaças baseadas em ciclo de vida completo, para fechar o loop em ataques cibernéticos, de forma que as redes dos clientes – em centros de dados, perímetros de empresas ou em nuvens – estejam inteiramente protegidas. Além disso, o StoneOS 5.5R6 proporciona compatibilidade completa e suporte abrangente para o IPv6. Com os novos acréscimos, o firewall virtual de próxima geração da Hillstone, o CloudEdge, também tem um upgrade significativo para lidar com mais cenários de implementação em ambientes de múltiplas nuvens, para se ter proteção robusta e alta disponibilidade.

O StoneOS 5.5R6 fornece defesa em múltiplas camadas através de todo o ciclo de vida da ameaça. A atualização fortalece ainda mais o investimento dos clientes nos produtos da Hillstone com novas tecnologias e melhores habilidades para detectar e prevenir violações. A nova versão do StoneOS habilita níveis diferentes de proteção em três estágios críticos: pré-violação, violação e pós-violação. Com essa atualização, as organizações se tornam capazes de administrar todo o ciclo de vida da ameaça sem ter de acrescentar soluções adicionais.

"Garantir a segurança dos negócios é um empreendimento em tempo integral hoje em dia", disse o vice-presidente sênior para produtos e marketing da Hillstone Networks, Lingling Zhang. "As redes requerem proteção de ciclo de vida completo contra ameaças. A Hillstone continua a aperfeiçoar sua plataforma de segurança com benefícios adicionais, de forma que os clientes não tenham de buscar por soluções de múltiplos pontos".

Outros aperfeiçoamentos e benefícios essenciais incluem:

Autenticação aperfeiçoada e controle de acesso de ponto de extremidade em cenários e casos de uso mais complexos, que incluem dar suporte à autenticação do usuário wireless baseada em MAC, melhorar a identificação e o controle do ponto de extremidade e otimizar a autenticação da Web;

baseada em MAC, melhorar a identificação e o controle do ponto de extremidade e otimizar a autenticação da Web; Operação avançada e recursos de gerenciamento para lidar com as mudanças no fluxo de trabalho e a proliferação de política em ambientes complexos de múltiplas nuvens; por exemplo, inclui suporte para o Netflow V9.0, para análise e monitoramento completos do tráfego.

Para obter mais informações sobre esse lançamento, veja visão geral dos recursos do StoneOS 5.5R6. Esse anúncio se aplica à plataforma de Firewall de Próxima Geração da Hillstone (Hillstone Next-Generation Firewall), que inclui o E-Series NGFW, T-Series iNGFW, X-Series Data Center Firewall e CloudEdge Virtual NGFW. O StoneOS 5.5R6 da Hillstone já está largamente disponível.

Sobre a Hillstone Networks, Inc.

Fundada em 2006, a Hillstone Networks disponibiliza soluções de segurança de rede inovadoras, comprovadas e eficazes a mais de 15.000 clientes em todo o mundo. Entre eles estão empresas listadas na Fortune 500, instituições financeiras e educacionais, governos e provedoras de serviço. A Hillstone foi reconhecida pela Gartner por quatro anos consecutivos em seu Quadrante Mágico para Firewalls de Redes Empresariais e também atingiu o status de "Recomendada" atribuído pela NSS Labs em seu teste público de Firewall de Próxima Geração em 2016.

