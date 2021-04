Hilti yhteistyöhön hyväntekeväisyysjärjestö Asenne Ry:n kanssa

ESPOO, Suomi, 27. huhtikuuta 2021 /PRNewswire/ -- Hilti Suomi ja Asenne Ry aloittavat yhteistyön tavoitteenaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen konkreettisen avustustoiminnan kautta.

Yhteiskuntavastuu on osa Hilti-konsernin laajempaa kestävän kehityksen strategiaa, joka perustuu kolmeen pääteemaan: ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta. Hilti Suomi on määritellyt tavoitteekseen, että vuoden 2023 loppuun mennessä jokainen Hilti Suomen työntekijä käyttää 2 työpäivää vuodessa hyväntekeväisyystyön parissa. Tämän lisäksi yritys kannustaa työntekijöitä osallistumaan hyväntekeväisyystyöhön myös vapaa-ajallaan. "Odotan innolla, että pääsemme yhdessä henkilöstömme kanssa osallistumaan Asenne Ry:n avustushankkeisiin ja näin rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhteisöön ympärillämme. Uskon, että tiimiläisemme kokevat tämänkaltaisen yhteistyön merkityksellisenä, kun pääsemme yhdessä konkreettisesti auttamaan avuntarvitsijoita ja toisaalta tällaiset kokemukset tuovat meitä varmasti tiiminä entistä enemmän yhteen", sanoo Hilti Suomen johtoryhmän jäsen Antti Rahikkala.

Asenne Ry on forssalaislähtöinen, vuonna 2019 toimintansa aloittanut rekisteröity yhdistys, joka suorittaa yleishyödyllistä toimintaa voittoa tavoittelematta. Asenne Ry on toimintahistoriansa aikana ehtinyt tukemaan jo noin tuhatta avuntarvitsijaa. Asenne Ry:n toimintatapa ja arvomaailma kohtaavat Hiltin yrityskulttuurin kanssa ja juuri arvomaailma luo pohjan yhteistyölle.

Asenne Ry:n avustustoiminta perustuu käytännön tekemiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa projekteja, joissa voidaan hyödyntää Hiltin resursseja: tuotteita ja osaamista. Yhteistyö toimii talkooperiaatteella eli toiminnalla ei tavoitella voittoa ja se on avustuksen vastaanottajalle vastikkeetonta. Myös Asenne Ry:n perustaja Paula Vigilant on tyytyväinen yhteistyön aloittamisesta: "Yhteistyömme tunnetun ja vakavaraisen Hiltin kanssa tukee täydellisellä tavalla jo olemassa olevaa toimintaamme sekä sen lisäksi mahdollistaa täysin uudella tasolla sen, mitä pystymme antamaan ihmisille, jotka löytävät tukemme piiriin. Olemme yhteistyöstä erittäin innoissamme ja odotamme siltä konkreettisia tekoja, joilla on parhaassa tapauksessa kauaskantoiset vaikutukset yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin."

Hilti-konsernin maaliskuussa 2021 julkaisema kestävän kehityksen raportti on luettavissa osoitteessa: hilti-sustainabilityreport.com

