Hinen примет участие в выставке ENEX 2025: открывая новую эпоху интеллектуального управления энергией
News provided byHinen Group
Jan 27, 2025, 22:05 ET
КЕЛЬЦЕ, Польша, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- 27-я Международная выставка отрасли электроэнергетики и возобновляемых источников энергии — ENEX 2025 — торжественно откроется 18-19 февраля 2025 года в выставочном центре Targi Kielce. Являясь самой влиятельной энергетической выставкой Польши и Восточной Европы, ENEX 2025, как ожидается, привлечет более 350 участников и 20 000 профессиональных посетителей, включая разработчиков энергетических проектов, инвесторов и поставщиков технологий. В рамках этого мероприятия Hinen Poland продемонстрирует свою новейшуюполностью интегрированную RESS-систему Hinen серии A на стенде 3-A12 в качестве своего вклада в глобальный энергетический переход.
Традиционным методам управления энергией, как было постепенно установлено, присущи многочисленные недостатки, в том числе высокие потери энергии, обременительное управление вручную и низкая стабильность систем. Для решения этих проблем серия A систем компании Hinen открывает новую эпоху энергопотребления благодаря инновационным функциям и удобству эксплуатации. Посредством специально приложения Hinen пользователи могут не только рационально управлять энергоснабжением домохозяйства, но и оптимизировать потребление энергии, автоматизируя управление и достигая экономии энергии.
Основные преимущества полностью интегрированной RESS-системы Hinen серии A
- Усовершенствованные алгоритмы управления: интегрированные передовые алгоритмы обеспечивают эффективную работу системы и максимальное использование энергии.
- Эффективное управление энергией: обеспечивает мониторинг энергопотребления в режиме реального времени, интеллектуальное планирование энергоресурсов и оптимизацию энергопотребления.
- Удобный интерфейс: с помощью приложения Hinen пользователи могут с легкостью управлять энергоснабжением жилых и коммерческих объектов благодаря простоте и интуитивной понятности использования.
- Полная интеграция с тепловыми насосами: поддержка полной интеграции с тепловыми насосами и другим крупным оборудованием повышает эффективность системы в целом.
- Превосходные функции безопасности: наличие нескольких защитных функций, включая защиту от перезарядки, недостаточной зарядки и короткого замыкания, уровень защиты от пыли и воды IP65 и эффективная работа при экстремальных температурах (от -20 до +60 °C). Сертификация соответствия стандартам CB, CE, UKCA и другим международным стандартам с 10-летней гарантией исключают возникновение проблем при использовании.
Решения для зимнего отопления в Польше
В Польше и Восточной Европе потребность в отоплении в зимнее время высокая и сохраняется длительное время, как правило с декабря по февраль, но в некоторых регионах иногда и до четырех месяцев. Чтобы справиться с этой задачей, идеальным решением является сочетание системы Hinen серии A и тепловых насосов:
- Интеллектуальное управление нагрузкой: автоматически активирует тепловые насосы в зависимости от эффективности работы солнечных батарей и заданных значений степени зарядки (SOC) батарей, потребляя избыточную электроэнергию и максимально используя энергию из возобновляемых источников.
- Обеспечение стабильного электроснабжения: в случае отключения электроэнергии или нестабильной работы энергосети система Hinen серии A может обеспечить резервное питание для непрерывной работы бытовых электрических систем.
Практический пример применения
Рассмотрим домохозяйство, использующее систему Hinen серии A. Эта система не только значительно снижает энергопотребление домохозяйства, но и существенно повышает эффективность и экономичность использования энергии:
- Ежедневное управление энергией: электричество, вырабатываемое солнечными батареями, используется непосредственно домохозяйством, а избыточная мощность накапливается аккумуляторными батареями для использования в ночное время или при отключении электроснабжения.
- Автоматическое переключение в дождливые дни: в случае нескольких дождливых дней подряд или недостаточной генерации энергии солнечными батареями система автоматически переключается на питание от энергосети или запускает генератор для зарядки аккумуляторов, обеспечивая стабильное электроснабжение домохозяйства.
- Интеллектуальное распределение нагрузки: при наличии избытка энергии система активирует тепловые насосы или другие крупные устройства, оптимизируя использование энергии.
Система Hinen серии A осуществляет улучшенное управление энергией умного дома и служит для пользователей эффективным, энергосберегающим и автоматизированным решением обеспечения электроэнергией. Благодаря удобным настройкам приложения Hinen пользователи могут легко управлять энергоснабжением жилых и коммерческих объектов и крупными устройствами, оптимизируя планирование и использование энергии. Выбор системы Hinen означает более разумное, экологичное и экономичное будущее управления энергоснабжением дома. Мы искренне приглашаем всех желающих посетить наш стенд 3-A12 в центре Targi Kielce, чтобы изучить тенденции и возможности энергетической отрасли в будущем!
О компании Hinen ：
Hinen Group, основанная в 2004 году, является зарегистрированной на бирже компанией, специализирующейся на производстве электроники (биржевой код 300787), известной лидирующими возможностями своей продукции, мощной системой НИОКР и производственными технологиями. Hinen New Energy, ее дочерняя компания, специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже домашних решений для хранения энергии. Это одна из немногих компаний в отрасли с интегрированными возможностями НИОКР для разработки инверторов и аккумуляторов для хранения энергии. Компания Hinen стремится сделать глобальную энергетическую независимость жилых домов реальностью. Чтобы лучше обслуживать мировой рынок, компания Hinen создала филиалы в разных точках мира, предоставляющие локализованные и профессиональные услуги.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2606148/Hinen_showcase_ENEX_2025.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2606149/Hinen_A_Series_All_in_one_Ress_Redefining_Home_Energy_Management.jpg
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