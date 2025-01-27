Hinen примет участие в выставке ENEX 2025: открывая новую эпоху интеллектуального управления энергией

КЕЛЬЦЕ, Польша, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- 27-я Международная выставка отрасли электроэнергетики и возобновляемых источников энергии — ENEX 2025 — торжественно откроется 18-19 февраля 2025 года в выставочном центре Targi Kielce. Являясь самой влиятельной энергетической выставкой Польши и Восточной Европы, ENEX 2025, как ожидается, привлечет более 350 участников и 20 000 профессиональных посетителей, включая разработчиков энергетических проектов, инвесторов и поставщиков технологий. В рамках этого мероприятия Hinen Poland продемонстрирует свою новейшуюполностью интегрированную RESS-систему Hinen серии A на стенде 3-A12 в качестве своего вклада в глобальный энергетический переход.

Hinen to showcase at ENEX 2025 Hinen A Series All-in-one Ress: Redefining Home Energy Management

Традиционным методам управления энергией, как было постепенно установлено, присущи многочисленные недостатки, в том числе высокие потери энергии, обременительное управление вручную и низкая стабильность систем. Для решения этих проблем серия A систем компании Hinen открывает новую эпоху энергопотребления благодаря инновационным функциям и удобству эксплуатации. Посредством специально приложения Hinen пользователи могут не только рационально управлять энергоснабжением домохозяйства, но и оптимизировать потребление энергии, автоматизируя управление и достигая экономии энергии.

Основные преимущества полностью интегрированной RESS-системы Hinen серии A

Усовершенствованные алгоритмы управления : интегрированные передовые алгоритмы обеспечивают эффективную работу системы и максимальное использование энергии.

: интегрированные передовые алгоритмы обеспечивают эффективную работу системы и максимальное использование энергии. Эффективное управление энергией : обеспечивает мониторинг энергопотребления в режиме реального времени, интеллектуальное планирование энергоресурсов и оптимизацию энергопотребления.

: обеспечивает мониторинг энергопотребления в режиме реального времени, интеллектуальное планирование энергоресурсов и оптимизацию энергопотребления. Удобный интерфейс : с помощью приложения Hinen пользователи могут с легкостью управлять энергоснабжением жилых и коммерческих объектов благодаря простоте и интуитивной понятности использования.

: с помощью приложения Hinen пользователи могут с легкостью управлять энергоснабжением жилых и коммерческих объектов благодаря простоте и интуитивной понятности использования. Полная интеграция с тепловыми насосами : поддержка полной интеграции с тепловыми насосами и другим крупным оборудованием повышает эффективность системы в целом.

: поддержка полной интеграции с тепловыми насосами и другим крупным оборудованием повышает эффективность системы в целом. Превосходные функции безопасности: наличие нескольких защитных функций, включая защиту от перезарядки, недостаточной зарядки и короткого замыкания, уровень защиты от пыли и воды IP65 и эффективная работа при экстремальных температурах (от -20 до +60 °C). Сертификация соответствия стандартам CB, CE, UKCA и другим международным стандартам с 10-летней гарантией исключают возникновение проблем при использовании.

Решения для зимнего отопления в Польше

В Польше и Восточной Европе потребность в отоплении в зимнее время высокая и сохраняется длительное время, как правило с декабря по февраль, но в некоторых регионах иногда и до четырех месяцев. Чтобы справиться с этой задачей, идеальным решением является сочетание системы Hinen серии A и тепловых насосов:

Интеллектуальное управление нагрузкой : автоматически активирует тепловые насосы в зависимости от эффективности работы солнечных батарей и заданных значений степени зарядки (SOC) батарей, потребляя избыточную электроэнергию и максимально используя энергию из возобновляемых источников.

: автоматически активирует тепловые насосы в зависимости от эффективности работы солнечных батарей и заданных значений степени зарядки (SOC) батарей, потребляя избыточную электроэнергию и максимально используя энергию из возобновляемых источников. Обеспечение стабильного электроснабжения: в случае отключения электроэнергии или нестабильной работы энергосети система Hinen серии A может обеспечить резервное питание для непрерывной работы бытовых электрических систем.

Практический пример применения

Рассмотрим домохозяйство, использующее систему Hinen серии A. Эта система не только значительно снижает энергопотребление домохозяйства, но и существенно повышает эффективность и экономичность использования энергии:

Ежедневное управление энергией : электричество, вырабатываемое солнечными батареями, используется непосредственно домохозяйством, а избыточная мощность накапливается аккумуляторными батареями для использования в ночное время или при отключении электроснабжения.

: электричество, вырабатываемое солнечными батареями, используется непосредственно домохозяйством, а избыточная мощность накапливается аккумуляторными батареями для использования в ночное время или при отключении электроснабжения. Автоматическое переключение в дождливые дни : в случае нескольких дождливых дней подряд или недостаточной генерации энергии солнечными батареями система автоматически переключается на питание от энергосети или запускает генератор для зарядки аккумуляторов, обеспечивая стабильное электроснабжение домохозяйства.

: в случае нескольких дождливых дней подряд или недостаточной генерации энергии солнечными батареями система автоматически переключается на питание от энергосети или запускает генератор для зарядки аккумуляторов, обеспечивая стабильное электроснабжение домохозяйства. Интеллектуальное распределение нагрузки: при наличии избытка энергии система активирует тепловые насосы или другие крупные устройства, оптимизируя использование энергии.

Система Hinen серии A осуществляет улучшенное управление энергией умного дома и служит для пользователей эффективным, энергосберегающим и автоматизированным решением обеспечения электроэнергией. Благодаря удобным настройкам приложения Hinen пользователи могут легко управлять энергоснабжением жилых и коммерческих объектов и крупными устройствами, оптимизируя планирование и использование энергии. Выбор системы Hinen означает более разумное, экологичное и экономичное будущее управления энергоснабжением дома. Мы искренне приглашаем всех желающих посетить наш стенд 3-A12 в центре Targi Kielce, чтобы изучить тенденции и возможности энергетической отрасли в будущем!

О компании Hinen ：

Hinen Group, основанная в 2004 году, является зарегистрированной на бирже компанией, специализирующейся на производстве электроники (биржевой код 300787), известной лидирующими возможностями своей продукции, мощной системой НИОКР и производственными технологиями. Hinen New Energy, ее дочерняя компания, специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже домашних решений для хранения энергии. Это одна из немногих компаний в отрасли с интегрированными возможностями НИОКР для разработки инверторов и аккумуляторов для хранения энергии. Компания Hinen стремится сделать глобальную энергетическую независимость жилых домов реальностью. Чтобы лучше обслуживать мировой рынок, компания Hinen создала филиалы в разных точках мира, предоставляющие локализованные и профессиональные услуги.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2606148/Hinen_showcase_ENEX_2025.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2606149/Hinen_A_Series_All_in_one_Ress_Redefining_Home_Energy_Management.jpg